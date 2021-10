WhatsApp, buono spesa di Esselunga da 500€: è solo l'ennesima truffa

Ci risiamo: gli utenti che abitualmente utilizzano il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp rischiano di essere vittime della “nuova” truffa che sta circolando in questi giorni, relativa ad un ipotetico buono spesa del valore di 500 euro rilasciato da Esselunga.

Buono Esselunga da 500 euro su WhatsApp? Non cascateci

Ormai dovreste essere abituati al modus operandi che descriveremo di seguito. Il messaggio in questione trae in inganno gli utenti con la promessa di un buono spesa da 500 euro di Esselunga, per la cui riscossione sarà necessario cliccare su un apposito link.

Come in altre circostanze (di cui già vi avevamo parlato), il collegamento ipertestuale reindirizza ad un sito esterno nel quale si richiede l'inserimento di specifici dati personali e credenziali bancarie. Non fatelo: limitatevi ad archiviare il messaggio senza compiere nessuna delle azioni indicate.

In linea generale, quando utilizzate WhatsApp dovreste prestare molta attenzione a messaggi contenenti:

Buoni spesa dal valore economico spropositato;

Gravi o ripetuti errori grammaticali ed ortografici;

Prodotti in offerta a prezzi troppo bassi per essere credibili;

Annunci relativi alla riscossione istantanea di ghiotti premi.

Non esitate prima di segnalarci le nuove truffe in circolazione su WhatsApp e nel cui tranello avete seriamente rischiato di cascare.