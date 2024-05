LEGO: ultimi giorni per ricevere in omaggio la Tavola calda dell'alieno

La promozione in corso sul sito ufficiale LEGO, grazie alla quale è possibile ricevere in omaggio il set Tavola calda dell’alieno con un ordine di importo pari o superiore a 100 euro, terminerà domenica 26 maggio. Se dunque intendi effettuare un acquisto sullo store online di LEGO per un compleanno o un’occasione speciale, prendi in considerazione l’opportunità di ricevere in regalo un secondo set del valore di 19,99 euro.

Per aderire alla promo è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di LEGO e completare un ordine il cui importo non sia inferiore a 100 euro. Sono validi sia i set esclusivi che quelli più venduti, oltre alle novità.

Tavola calda dell’alieno LEGO in omaggio con la nuova promozione (ultimi giorni)

La Tavola calda dell’alieno è un set LEGO per bambini a partire dai 6 anni d’età che comprende 2 minifigure di astronauti e un numero totale di pezzi pari a 239 unità. Si tratta di un gioco ideale per chi nutre una grande passione per lo spazio e sogna un giorno di prendere parte a una missione nell’universo.

Il set LEGO in omaggio con la promo attuale si presta alla perfezione per tutti coloro che sono alla ricerca di avventure intergalattiche. A partire dal pasto in una tavola calda con una vista imperdibile su un altro pianeta, magari mentre si sta sorseggiando un frappè.

I più piccoli possono divertirsi ordinando un hamburgher da leccarsi i baffi oppure ballando a un ritmo sfrenato grazie alle canzoni contenute nel jukebox. E per un ristorante stellare che si rispetti, non manca la carta del menu e una sezione della cucina con i cassetti apribili.

Vai alla pagina della promozione LEGO per approfittare dell’offerta che propone il set Tavola calda dell’alieno in omaggio.