LEGO Star Wars: basta aspettare, i migliori set in SCONTO fino a stasera (Prime Day)

Alle 23.59 di questa sera scadranno i Prime Day 2024 e con essi le centinaia di migliaia di offerte attivi su tutto il catalogo Amazon. Tra questi ovviamente ci sono dei fantastici set LEGO a tema Star Wars. Abbiamo pensato bene di raccoglierli per te in questa lista, così che tu possa fare il tuo acquisto dell’ultimo momento. Ricordati che devi essere abbonato ad Amazon Prime per usufruirne.

Partiamo con il modellino del Millenium Falcon, semplicemente iconico: tuo a 64,39 euro.

Un altro grande classico dei set LEGO a tema Star Wars è il casco di Darth Vader: puoi acquistarlo al minimo di 60,79 euro.

Il Battle Pack Clone è invece una raccolta perfetta per immergersi nelle Guerre dei Cloni: in offerta a 20,79 euro.

Una delle ultime novità è il LEGO Star Wars Droideka: fantastico sconto a 48,69 euro.

Da non perdere anche il LEGO Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi a soli 26,56 euro

Altra astronave Jedi, questa volta con Yoda: in offerta a 26,49 euro

Un pezzo di arredamento bellissimo è modellino della Tantive IV, la nave che di fatto apre Guerre Stellari: in offerta a 67,39 euro

E che dire del Diorama LEGO che riproduce la Sala dell’Imperatore in occasione dello scontro finale con Luke Skywalker? Puoi acquistarlo a 80,59 euro

Chiudiamo con un personaggio iconico: Chewbecca, nella sua action figure LEGO, splendido a 145,86 euro

Le offerte saranno valide fino alle 23.59 di stasera.