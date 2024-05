LEGO: scopri come ricevere in omaggio il set Parco acquatico

Settimana nuova, offerta nuova. Sul sito ufficiale LEGO.com è in corso una promozione speciale che consente di ricevere in omaggio il set Parco acquatico LEGO con un ordine di almeno 100 euro. La promo è valida con i temi LEGO City, NINJAGO, DREAMZzz e Friends. Il termine ultimo dell’iniziativa è fissato per il prossimo 7 giugno.

Il Parco acquatico LEGO è un’ottima idea regalo per i bambini dai 7 anni in su. I pezzi presenti all’interno della confezione sono in tutto 132, a cui si aggiungono due minifigure ben liete di lanciarsi giù per lo scivolo e godersi una meritata pausa nell’enorme salvagente.

Come ricevere in omaggio il Parco acquatico LEGO

Per ottenere in regalo il Parco acquatico LEGO è sufficiente completare un ordine di importo pari o superiore a 100 euro sul sito LEGO.com entro venerdì 7 giugno. Come accennato qui sopra, i temi che rientrano nella nuova promozione di questa settimana sono LEGO City, NINJAGO, DREAMZzz e Friends.

Il set da 132 pezzi del Parco acquatico LEGO consente ai bambini più piccoli di tuffarsi nella creatività, grazie ai tanti dettagli presenti nella confezione. Tra questi sono degni di nota la torre del parco acquatico, lo scivolo, lo snack bar e il trampolino.

Ci sono anche due minifigure, pronte a salire e tuffarsi dallo scivolo, oppure stare nel grande salvagente per rilassarsi in acqua dopo una faticosa giornata tra tuffi e quant’altro. Non mancano nemmeno gli accessori che proiettano i bambini nell’atmosfera di un vero parco acquatico, tra cui la bottiglia di crema solare, la spazzola per i capelli e appunto il salvagente.

Per beneficiare dell’offerta LEGO di questa settimana vai su questa pagina della promozione e completa un ordine di almeno 100 euro.