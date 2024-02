LEGO Martin Pescatore: un fantastico set in SCONTO UFFICIALE su eBay

Aggiungi un tocco di decorazione originale in casa o in ufficio con questo set LEGO Martin Pescatore che oggi puoi acquistare in offerta su eBay a 52,86 euro. Per avere questo sconto devi inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. L’articolo è disponibile con spedizione immediata.

LEGO Martin Pescatore in offerta: le caratteristiche del set

Questo set è un omaggio alla bellezza e alla grazia del Martin Pescatore, perfetto per gli amanti della natura e i costruttori LEGO di tutte le età. Il modello cattura l’essenza di questo uccello, famoso per il suo piumaggio vibrante e le sue abilità di caccia straordinarie.

Lo vedrai emergere dall’acqua con un pesce tra gli artigli, pronto a essere esposto nella tua casa o nel tuo ufficio come un’opera d’arte in miniatura. Le canne costruibili creano un’ambientazione realistica, aggiungendo un tocco di natura al tuo spazio.

Avrai anche la possibilità di personalizzarne la posa: con la testa e gli artigli regolabili, puoi creare la tua composizione unica, rendendo ogni display unico e personale.

Inserisci il codice PSPRFEB24 e acquista in offerto questo magnifico set a soli 52,86 euro. Con la spedizione immediata lo riceverai in men che non si dica.