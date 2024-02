LEGO Gran Burrone: il set da SOGNO torna in OFFERTA su Amazon (a rate)

Il LEGO Gran Burrone, capisci bene, è uno dei set più desiderati dai fan delle costruzioni e in particolare da coloro che amano la saga de Il Signore degli Anelli. Questo mastodontico set di costruzione che riproduce in maniera minuziosa uno dei luoghi simbolo della saga di Tolkien è tornato in offerta su Amazon a 451,93 euro: un prezzo sempre importante, ma comunque in calo rispetto ai 499,99 richiesti.

E c’è un dettaglio da non sottovalutare: selezionando il metodo di pagamento Cofidis al checkout potrai pagarlo in comode rate a tasso zero. Realizzi il sogno e ammortizzi la spesa nella maniera che preferisci.

LEGO Gran Burrone: il set più desiderato dai fan del Signore degli Anelli

Questo set LEGO è pensato per permetterti di immergerti in pieno e portare a casa tua un pezzo dell’epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien. Il set presenta la maestosa Casa di Elrond, splendidamente decorata con fogliame autunnale per ricreare l’atmosfera della foresta di Gran Burrone. All’interno, troverai dettagli accurati e riferimenti alla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, inclusi la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil e molte altre sorprese.

Non mancano naturalmente i personaggi tra cui Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. Potrai ricreare il Consiglio di Elrond, sedendo le minifigure intorno alla pietra su cui è posto l’Unico Anello. Sì, c’è anche l’Anello in formato LEGO!

Quanti pezzi? Ben 6000 per una fedele replica che si presenta come un progetto gratificante per ogni fan della Terra di Mezzo che si rispetti. Il ritorno all’offerta su Amazon, insieme alla possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, rende questo giorno perfetto per realizzare il tuo sogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.