LEGO giocattolo auto da corsa e trasportatore a 23,99€, SCONTO del 20%

Perfetto come idea regalo questo set LEGO oggi in offerta su Amazon catturerà sicuramente la tua attenzione. Parliamo di un set che permette di costruire un’auto da corsa con relativo camion trasportatore giocattolo: praticamente un 2-in-1 da personalizzare come si preferisce e disponibile in sconto a 23,99 euro invece di 29,99.

Il set include un camion trasportatore da costruire, una macchina da corsa e le minifigure di un camionista e di un pilota LEGO, completo di casco. Una volta completato si avrà a disposizione un giocattolo divertente da giocare, grazie alla rampa del trasportatore abbassabile che permette di caricare facilmente l’auto.

L’app LEGO Builder permette di espandere il divertimento con una serie di strumenti digitali con cui esplorare i modelli del camion e dell’auto LEGO in 3D, ingrandirli, ruotarli e persino tenere traccia dei progressi e salvare i set.

Un regalo ideale per per i bambini appassionati di veicoli giocattolo e che si inserisce in una collana di set più ampia magari da completare in futuro con l’acquisto degli altri giocattoli. Intanto, partiamo da qui: acquista questo set LEGO in offerta a 23,99 euro invece di 29,99.