Leggero, wireless e perfetto per tutti: il mouse Razer crolla del 46%!

Razer Orochi V2 è uno dei mouse più ambiti dai gamer che adorano i titoli competitivi. Grazie alla tecnologia Razer HyperSpeed, garantisce un’esperienza simile ai mouse cablati essendo, però, senza fili. E il suo prezzo crolla dai classici 84,99€, ad appena 45,99€! Scopriamo tutte le sue particolarità e qualsiasi dettaglio.

Tutte le caratteristiche del mouse Razer

Con un peso inferiore ai 60 grammi, il Razer Orochi V2 è uno dei mouse da gaming più leggeri disponibili sul mercato. E grazie al suo sensore ottico da 18K DPI, che assicura una precisione di tracciamento eccezionale, insieme agli switch meccanici Razer di seconda generazione (con punti di contatto placcati in oro), avrai delle prestazioni che reggeranno anche le tue partite più frenetiche.

Con le sue due modalità wireless, Razer HyperSpeed Wireless e Bluetooth, questo mouse offre fino a 950 ore di utilizzo in modalità Bluetooth e fino a 425 ore in modalità HyperSpeed. E ti farà piacere sapere che può essere alimentato sia con batterie AA che AAA, offrendo una maggiore flessibilità e permettendoti di scegliere la soluzione ottimale in qualsiasi caso per non rimanere a terra.

Inoltre, con il software Razer Synapse 3, puoi personalizzare completamente il mouse secondo le tue esigenze, configurando i tasti, la sensibilità del sensore e gli effetti di illuminazione. Questo livello di personalizzazione ti permette di adattare il dispositivo a qualsiasi stile di gioco, rendendolo davvero personale e adatto a te.

Gioca come mai prima d’ora grazie al mouse Razer Orochi V2 e pagalo solamente 45,99€ grazie allo sconto del 46%!