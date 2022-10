Lecce-Juventus in streaming anche dall'estero? Ecco cosa devi fare

Lecce-Juventus sarà trasmessa in live streaming oggi, sabato 29 ottobre 2022, su DAZN. Il calcio di inizio sarà fischiato alle ore 18:00 e ci attendono 90 minuti al fulmicotone. Infatti, non è un periodo molto buono per la squadra bianconera che dovrà dimostrare il meglio contro il team salentino.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questa partita puoi stare tranquillo. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nondimeno, se invece ti trovi in un Paese che non è in questo elenco allora devi affidarti ai professionisti della connessione senza censure. Stiamo parlando di NordVPN. Questo provider ormai è un’istituzione nell’aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Vediamo come fare, ma prima attiva il Piano Standard e ottieni 3 mesi gratis.

Lecce-Juventus: dall’estero la vedi solo grazie a NordVPN

Sono i server di NordVPN a fare la magia permettendoti di vedere Lecce-Juventus da qualsiasi parte del mondo senza alcuna restrizione. Installandola sul tuo dispositivo la attivi e ti colleghi a un Server Italiano tra quelli disponibili. In questo modo il tuo abbonamento a DAZN sembrerà connesso dell’Italia.

Sappi però che NordVPN non è solo internet senza limiti né censure. Infatti, questa VPN offre anche una connessione stabile e veloce, ottimizzata anche per lo streaming e il gioco online, grazie ai suoi server e alla loro larghezza di banda illimitata.

Inoltre, fornendoti una navigazione anonima, potrai connetterti in viaggio a WiFi pubblici senza alcun pericolo. Si tratta di una sicurezza davvero apprezzata da chi si sposta regolarmente in tutto il mondo e fa i salti mortali per avere una connessione internet.

Perciò, NordVPN non è solo streaming dall’estero, ma anche connessione ottimizzata e privacy assicurata. Ma adesso prepara tutto per goderti Lecce-Juventus. Attiva subito il Piano Standard di NordVPN e ottieni 3 mesi gratis oltre a uno sconto del 55% sul nuovo abbonamento biennale.

