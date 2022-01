L'E3 2022 è stato TOTALMENTE CANCELLATO? Il clamoroso rumor

L'E3 2022, l'edizione annuale della fiera di videogiochi più importante del settore, è stato completamente cancellato. A riferire la clamorosa indiscrezione è il giornalista e insider Jeff Grubb nel corso di un breve TikTok ripubblicato su YouTube.

E3 2022 completamente cancellato? Cosa sappiamo

La certezza è che l'E3 2022 di Los Angeles non si terrà in presenza, rispetto a come era stato precedentemente pianificato. I motivi sono da ricondurre alla situazione resa difficile dalla rapida diffusione della variante Omicron del Covid-19, che è ovviamente arrivata anche negli Stati Uniti.

Per motivi logistici, anche a sei mesi di distanza dall'inizio dell'evento, gli organizzatori hanno deciso di recente di cancellare la kermesse in presenza, promettendo ulteriori novità sulla sopravvivenza della fiera nel corso delle prossime settimane. Il tutto lasciava presagire dunque ad un evento in digitale come accaduto nel 2021: ora, pare si ripeterà invece la situazione del 2020, quando l'E3 venne completamente cancellato per l'esplosione della situazione pandemica.

Jeff Grubb sostiene che il momento è a dir poco confuso e non vi sono certezze da nessuna parte la si guardi: probabilmente vedremo regolarmente il Summer Game Fest, l'evento organizzato dal presentatore Geoff Keighley, già responsabile dei Game Awards, ma l'E3 rischia di saltare anche quest'anno.

Il giornalista non esclude comunque un mix tra i due eventi, con qualche piccolo evento in digitale che possa quantomeno salvare il nome della kermesse losangelina: quello che filtra dagli organizzatori, tuttavia, è che si vada addirittura per una totale cancellazione.

Molti esperti e analisti del settore si chiedono quindi che ne sarà dell'E3, una volta l'evento centrale per attori e appassionati del panorama videoludico, e dopo qualche difficoltà sorta negli ultimi anni costretto ad affrontare la “mazzata” data dalla pandemia da coronavirus.

Vi terremo aggiornati nel caso ci fossero novità: l'E3 2022 di Los Angeles rischia di essere davvero cancellato.