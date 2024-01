Le migliori App AI per Android

L’intelligenza artificiale ha preso il sopravvento, non solo sui PC, ma anche sulle applicazioni degli smartphone. Spesso, navigare sul browser può risultare scomodo e si preferisce avere un accesso diretto alle funzionalità più comode e pratiche tramite app. Dalle app più conosciute come ChatGPT a quelle meno note, lo store è ricco di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Per sfruttare al meglio il proprio smartphone Android, ecco alcune delle migliori app AI disponibili su Google Play.

I chatbot più famosi sullo smartphone

Tra i chatbot più interessanti e coinvolgenti, le prime app da non perdere sono ChatGPT e Copilot (ex Bing). ChatGPT, famosa per essere una delle intelligenze artificiali più performanti e complete degli ultimi tempi, è facilmente accessibile tramite l’applicazione sui telefoni Android.

Offre le stesse funzionalità del sito web, permettendo di porre qualsiasi richiesta e ricevere risposte generate in pochi istanti. Non esiste un limite agli input che possono essere inseriti su ChatGPT, in quanto è capace di rispondere anche a domande complesse. Pur essendo un’applicazione AI gratuita, è possibile migliorare le prestazioni del servizio con un abbonamento a pagamento per accedere alle funzionalità avanzate.

Copilot per un dialogo quasi reale

Rimanendo nel settore dei chatbot più famosi, troviamo Copilot, precedentemente noto come Bing AI di Microsoft, indubbiamente una delle migliori applicazioni gratuite basate sull’intelligenza artificiale disponibili su Android. Permette di comunicare in modo rapido e pratico con un chatbot intelligente.

La peculiarità di Copilot è la sua capacità di offrire un dialogo molto simile a quello umano, quasi come se si stesse parlando con un assistente reale, ma virtuale. Copilot è l’alleato perfetto per organizzare viaggi, pianificare email o migliorare un testo scritto, Infatti, le sue risposte sono precise e forniscono le fonti delle informazioni dichiarate. Essendo un’applicazione gratuita, la sua accessibilità è aperta a tutti gli utenti tramite l’applicazione disponibile su Android.

Replica il chatbot emotivo

Se i chatbot precedenti potevano rispondere a domande in qualsiasi settore e generare qualsiasi tipo di azione, una delle migliori app gratuite di Android a livello emotivo è sicuramente Replika. L’applicazione permette di creare un chatbot personalizzato in base alle proprie emozioni, quasi come avere un assistente virtuale personale. Replika si adatta perfettamente agli scopi, passioni, personalità, interessi e obiettivi di chi lo utilizza.

Ma nello specifico, è possibile utilizzare Replika in quattro modalità che variano dall’amico allo stile romantico, al mentore, fino a una modalità che combina tutte le caratteristiche precedenti. Replika rappresenta un modo interattivo e innovativo per interagire con un’intelligenza artificiale sempre più affine ai propri sentimenti, offrendo suggerimenti ideali per i propri hobby e promemoria per gli eventi personali più significativi. Replika offre anche una versione a pagamento che permette di accedere a funzionalità e servizi aggiuntivi non presenti nella versione gratuita.

Lensa AI l’app per l’editing

Tra le migliori applicazioni di intelligenza artificiale dedicate alla trasformazione delle immagini disponibile su Android, si trova Lensa AI. Un’applicazione che permette di migliorare l’aspetto di un’immagine e stimolare la propria creatività.

Infatti, offre la possibilità di reinventare le foto sfruttando le molteplici funzionalità come il fotoritocco, la sostituzione o la sfocatura dello sfondo, la regolazione delle immagini e l’applicazione di filtri ed effetti speciali per ravvivare le foto. Lensa AI offre un periodo di prova gratuito, dopodiché è necessario valutare i piani a pagamento disponibili sull’applicazione.

Socratic AI studiare con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale non è solo per divertimento e creazione, ma può anche essere un supporto ideale per lo studio o il lavoro. A questo scopo, l’applicazione AI gratuira per Android è Socratic AI. Più di un’applicazione un vero e proprio supporto che diventa come tutor virtuale. Socratic basato sull’intelligenza artificiale di Google, che aiuta gli studenti a collegare riferimenti e fonti pertinenti dal Web per rispondere alle loro domande.

In particolare, questa applicazione permette di migliorare la comprensione di concetti essenziali e può essere utilizzata come strumento supplementare allo studio tradizionale. Inoltre, è in grado di generare risposte precise alle domande degli studenti e offre anche la possibilità di scansionare i compiti per un controllo accurato e per ampliare le conoscenze riguardo l’argomento specifico. Socratic AI è disponibile in due versioni: una gratuita con funzionalità di base e una a pagamento che offre prestazioni migliorate.

ELSA il tutor virtuale inglese

Nell’ambito dello studio, è presente anche ELSA AI, un tutor basato sull’intelligenza artificiale che permette di apprendere l’inglese in modo personalizzato, intuitivo e veloce. Studiare una nuova lingua non è sempre un processo semplice, per questo è importante integrare strumenti moderni che rivoluzionano l’apprendimento, rendendolo più produttivo e stimolante.

In questo caso specifico, ELSA AI è un’app progettata per aiutare gli utenti a migliorare la pronuncia, consentendo di testare il proprio livello della conoscenza della lingua, con la comodità di monitorare costantemente da smartphone i progressi.

UPDF nessun segreto con i PDF

Senza allontanarsi troppo dallo studio, ma anche per affrontare le attività frequenti sul lavoro, esiste un’applicazione gratuita su Android che permette di gestire e analizzare i PDF, chiamata UPDF. Questa applicazione consente di tradurre un documento PDF in pochi secondi e trovare tutte le informazioni necessarie all’interno di un file PDF lungo e complesso. Oltre a ciò, UPDF ha la capacità di spiegare o riassumere il file e redigere il contenuto in base alle richieste.

Youper il supporto emotivo AI

Infine, tra le applicazioni scaricabili gratuitamente su Android, Youper è un’applicazione ideale per gestire la propria salute mentale con il supporto dell’intelligenza artificiale. Che si traduce in un chatbot che utilizza la terapia cognitivo-comportamentale per aiutare gli utenti a elaborare i propri pensieri e sentimenti, riducendo l’ansia e la depressione. Anche se non sostituisce sicuramente una consulenza da un professionista, Youper offre un supporto quotidiano all’utente per gestire al meglio i propri sentimenti e promuove un approccio diverso all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, è possibile sfruttare le funzionalità di Youper attraverso quattro sezioni principali: il chatbot, il diario, il registro dell’umore e la valutazione sulla salute emotiva. L’applicazione si basa sull’obiettivo di gestire e lavorare sui propri sentimenti per migliorare l’umore durante la giornata. L’unica nota dolente è che, anche se l’app è gratuita da scaricare, è necessario sottoscrivere un abbonamento tra i piani disponibili per utilizzare l’applicazione in modo completo.