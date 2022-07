Le 5 BOMBE tech premium a meno di 25€ per il fine Amazon Prime Day

C’è ancora qualche ora per approfittare degli eccellenti sconti dell’Amazon Prime Day 2022. Queste 5 eccellenti dispositivi tech li puoi portare a casa a meno di 25€ e non deludono le aspettative. Dovrai essere veloce però: c’è tempo fino alle 23,59 del 13 luglio per accaparrarteli. Le spedizioni sono rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Eccellenti dispositivi tech a meno di 25€ per la fine dell’Amazon Prime Day

Ho selezionato i 5 prodotti che, a questo prezzo, sono certamente i più interessanti, soprattutto considerando l’equilibrio fra qualità e prezzo. Oltre a loro però, non dimenticare di dare un’occhiata a Echo Auto, incredibile sistema per rendere smart qualsiasi vettura, adesso a 26,99€ (sconto di oltre il 50%).

Il primo prodotto è un bundle eccezionale. L’eccellente smart speaker Echo Dot di quarta generazione, perfetto per sfruttare al meglio il potenziale di Alexa, in abbinata all’ottima presa smart di Meross, che ti permetterà di rendere intelligente qualsiasi oggetto che non lo è nativamente. Il kit lo prendi a 24,99€ appena invece di 79,98€ (-69%).

Il secondo prodotto è sempre un bundle. Un altro eccellente smart speaker – questa volta Echo Dot di terza generazione – in abbinata alla lampadina smart di Philips. Prendi tutto a 22,99€ invece di 71,99€ (-68%).

Il terzo dispositivo è anche il mio preferito. Si tratta di Fire TV Stick, pronto a rendere smart qualsiasi TV o schermo dotati di ingresso HDMI. In un attimo, lo configuri e accedi a un sistema di intrattenimento avanzato, perfetto per guardare in streaming e on demanda i tuoi contenuti preferiti, direttamente dalle piattaforme che ami di più. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 22,99€ invece di 39,99€.

Il quarto gadget è una spettacolare videocamera di sicurezza realizzata da Blink, brand di Amazon. Compatta e dotata di visione notturna e audio bidirezionale, è quello che ti serve per la sicurezza domestica. Discreta e semplicissima da configurare, la porti a casa a 22,99€ invece di 34,99€.

Per finire, un’ottima presa smart perfetta per rendere intelligente qualsiasi oggetto non lo sia nativamente. Adesso la porti a casa a 12€ circa appena, se arrivi in tempo.

Sii rapidissimo e approfitta di queste 5 bombe tech di fine Prime Day. Ricorda, sono tutti dispositivi Amazon e quindi di eccezionale qualità. A meno di 25€ rappresentano un eccellente affare e in più le spedizioni sono super rapide e gratuite, offerte dai servizi prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.