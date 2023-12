Le 11 migliori app di cui ogni studente universitario ha bisogno

Gli studenti universitari sono sempre alla ricerca di soluzioni ottimali per arricchire il loro percorso didattico, spesso grazie all’ausilio delle tecnologie. Ma durante lo studio, la concentrazione è fondamentale e la presenza di distrazioni può essere dannosa. Sebbene si possa pensare che lo smartphone o il tablet siano fonti di distrazione, in realtà possono diventare strumenti preziosi. Infatti, qualsiasi dispositivo mobile può trasformarsi in un valido alleato per ogni studente universitario, grazie alle numerose applicazioni utili per vari scopi, come lo studio, la programmazione, il raggiungimento degli obiettivi e la gestione delle attività. Di seguito le 11 migliori app indispensabile per ogni studente universitario.

Le app migliori per gli studenti universitari

Lo smartphone è quindi un’arma a doppio taglio per ogni studente, perché le applicazioni sono tantissime e non tutte sono ideali per la produttività. Spesso si tende a prendere il telefono durante le ore di studio più per distrarsi e prendersi un attimo di pausa. L’idea migliore è invece quella di trasformare lo smartphone in qualcosa di più intelligente e produttivo.

Nello specifico, le applicazioni utili per gli studenti universitari si dividono in grandi linee in queste categorie:

Gestione del tempo;

Pianificazione delle attività;

Fogli di lavoro e archiviazione;

Competenze e informazioni;

Apprendimento.

Tutte queste categorie sono essenziali per uno studente universitario. Per questo motivo, è fondamentale scaricare l’applicazione più adatta in base alle funzioni necessarie.

Allarmy non una semplice sveglia

Esistono molte applicazioni, alcune delle quali risultano particolarmente complete e ideali per gli studenti universitari. Ma prima di preoccuparsi di come studiare e organizzare la giornata, è fondamentale essere attivi e svegli all’ora giusta. Per questo motivo, non si può non cominciare dalla scelta del tipo sveglia. A questo scopo si trova Alarmy l’applicazione ideale, perché evita di prendere l’abitudine di annullare la sveglia e dormire di nuovo.

In quanto non è una semplice sveglia, ma è un’applicazione interattiva che dispone di una serie di sfide, così che non si ha modo di riaddormentarsi. Ad esempio, per interrompere la sveglia, si può impostare un movimento o un’azione, come scuotere il telefono dieci volte, scattare una foto o, per i più competitivi, risolvere un problema di matematica. Ma Alarmy non è solo questo, permette anche di monitorare il sonno, le abitudini durante la fase di riposo e fornisce un resoconto sulla qualità e la quantità del sonno.

TickTick l’applicazione che gestisce la tua giornata

Per proseguire, è presente TickTick, un’applicazione che permette di ottenere un programma adeguato per gestire tutti gli impegni, spesso difficili da sostenere durante il periodo universitario. Il punto di forza di questa applicazione risiede nella possibilità di classificare gli impegni in base all’urgenza, permettendo di creare una lista ancora più dettagliata.

Inoltre, TickTick offre una gestione delle attività e una soluzione di produttività all-in-one con una serie di strumenti che consentono di pianificare tutto il lavoro senza problemi. Nello specifico, è possibile creare elenchi per scopi specifici, aggiungere note o attività secondarie a singole voci e persino collaborare con altri. Per non perdere tempo prezioso, è presente anche un timer apposito per restare concentrati sul lavoro da compiere, che sia di studio o di ricerca. TickTick è un’applicazione gratuita facilmente scaricabile sullo store di riferimento del proprio dispositivo, sia su Android che iOS.

Forest crescono gli alberi grazie allo studio

Prima di analizzare tutte le applicazioni ideali per lo studio o per l’acquisizione di nuove competenze, è essenziale soffermarsi su come gestire le distrazioni e la propria produttività. A questo scopo, esistono applicazioni interessanti che aumentano la concentrazione, come Forest. L’applicazione aiuta a focalizzare l’attenzione su ciò che è importante.

Forest sfrutta un gioco interattivo e coinvolgente che, pur se simpatico, è in realtà un metodo innovativo per gestire meglio anche il proprio tempo. Il tutto consiste in una foresta che, quando non si utilizza il telefono a seconda del timer selezionato, farà crescere un seme guadagnando punti. Al contrario, l’utilizzo dello smartphone nella fascia di tempo del timer farà morire la foresta. Nell’app è possibile monitorare tutti i progressi per trovare la motivazione a proseguire e controllare la propria foresta. Non solo divertimento, l’applicazione è anche una realtà vera, una volta guadagnati abbastanza punti, il team dietro l’app pianterà un albero nella vita reale.

Microsoft OneNote e OneDrive

Non gestione del tempo, quando si parla di università, tutto ruota attorno allo studio e agli appunti, e la piattaforma ideale per farlo è OneNote di Microsoft. Questa applicazione permette, oltre alla sincronizzazione multipiattaforma, di gestire facilmente gli enormi blocchi di note delle lezioni, organizzarli in sottosezioni e condividerli con i propri colleghi. Inoltre, è possibile importare immagini e annotarle con il set di strumenti integrato, ma anche inserire input audio per la registrazione di lezioni.

OneNote, a differenza di altri prodotti Office, è gratuito e disponibile su quasi tutte le piattaforme. Sempre della famiglia Microsoft, c’è anche OneDrive, che esegue automaticamente il backup di documenti e file multimediali sul computer per ottenere tutti i dati anche su smartphone. Per fare un esempio, offre la possibilità di scattare foto degli appunti delle lezioni e convertirli in PDF. La sua praticità risiede anche sulla compatibile con Windows, iOS, Android, macOS e Xbox. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, OneDrive è gratuito fino a 5 GB, altrimenti per più giga è presente un abbonamento a pagamento a Microsoft 365.

Notion lo rapido su smartphone

Un’altra applicazione ideale per lo studio, per prendere e organizzare gli appunti delle lezioni e tenere traccia dei compiti è Notion. L’applicazione offre diverse funzionalità che possono essere utilizzate in vari modi dagli studenti. Può riassumere gli appunti della lezione, correggere errori di ortografia e fornire ulteriori spiegazioni quando il contesto delle note non è chiaro.

In questo modo, Notion non solo aiuta a organizzare il materiale di studio, ma può anche migliorare la comprensione del contenuto delle lezioni diventando indispensabile per migliorare la produttività. Inoltre, Notion con le sue funzionalità si presta anche ad essere l’applicazione completa per monitorare il budget, creare un elenco di cose da fare e collaborare con i compagni di classe nei compiti di gruppo.

L’AI di Brainly

Per studiare e acquisire nuove competenze corre in aiuto l’AI. L’intelligenza artificiale è al centro di molte piattaforme negli ultimi mesi, e non mancano certo applicazioni con funzionalità AI anche per gli studenti. A questo scopo, Brainly è un’applicazione già di base valida e di riferimento per porre domande ad altri utenti su compiti e progetti.

Ora, però, fa un altro passo in avanti integrando funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per aiutare a finire i compiti molto più velocemente. Non sostituisce di certo lo studente, in quanto non è possibile affidare completamente la fiducia all’intelligenza artificiale, ma le nuove funzioni AI di Brainly sono indicate per velocizzare alcune azioni, come la ricerca di informazioni e dati utili per lo studio. Nello specifico, Brainly può accedere a migliaia di libri, diventando il supporto ideale per i propri progetti di ricerca.

Coursera: l’app per i corsi

In parallelo allo studio, è sempre fondamentale restare aggiornati e acquisire certificati per migliorare il proprio percorso accademico. Per trovare il corso ideale, è disponibile Coursera, che racchiude oltre 7.000 corsi di apprendimento. Coursera è una delle app più idonee per gli studenti universitari, in quanto permette di trovare corsi tenuti da docenti qualificati e accreditati. Infatti, attraverso Coursera è possibile iscriversi a un master in alcune delle migliori università del mondo.

Adobe Scan lo scanner intelligente

Per ottenere una lista completa delle migliori app per studenti universitari che comprende diverse azioni, è necessario nominare Adobe Scan. L’applicazione è un vero e proprio scanner indispensabile per gli studenti per salvare documenti con un semplice click. Anche in questo caso, come l’applicazione precedente, Adobe Scan ha aperto la porta a funzioni intelligenti, pratiche per rendere il processo di scansione più veloce e meno complicato.

Tra le funzioni di Adobe Scan si trova il riconoscimento automatico dei documenti, così da non dover apportare nessuna modifica. La possibilità di unire più file e formare nuovi PDF da essi, firmare i documenti, aggiungere le scansioni ad un progetto temporaneo. Infine, l’applicazione ha la capacità di analizzare i biglietti da visita, per avere una lista completa e più pratica dei relativi contatti.

Gestire il denaro

Lo studio e la gestione dell’attività non sono le uniche preoccupazioni degli studenti universitari. Un altro aspetto importante nella vita di uno studente è la gestione del denaro. Spesso, per chi vive fuori sede o ha molte spese all’orizzonte, può essere difficile gestire un budget preciso. Invece di perdere tempo a creare liste e file sulle spese e i pagamenti, è possibile scaricare l’app Money Manager di Realbyte per tenere traccia di dove e come si spende.

L’applicazione offre una varietà di funzioni e consente di aggiungere le spese come si preferisce. Ad esempio, è possibile classificare i dati relativi alle spese in base alla fonte, per poi osservare una dashboard completa con il saldo e i dettagli delle spese. Infatti, l’app dispone anche di opzioni per allegare ricevute e spese più sostanziose, come quelle immobiliari.

Hello fresh il pasto completo direttamente a casa

Dopo lo studio, è arrivato il momento del relax e quale miglior modo se non con il cibo. Purtroppo, spesso il tempo è limitato e anche mangiare sembra un ostacolo arduo per gli studenti universitari. Niente paura, ci pensa l’app HelloFresh a mettere da parte fast food e cibo non sempre appetitoso. L’applicazione aiuta gli studenti a risparmiare tempo, che servirebbe per la spesa, e ad evitare di mangiare troppo spesso fuori.

Infatti, a secondo dell’abbonamento HelloFresh invia tutti gli ingredienti completi per un pasto, direttamente a casa senza andare al negozio. Un mix tra la spesa online e un piatto pronto, con la differenza della sicurezza, oltre alla comodità, di ordinare pasti completi, freschi e salutari. Inoltre, il kit pasto include ricette e la possibilità di ordinare porzioni sufficienti per una settimana. Sono presenti una varietà di ricette, da quelle più semplici e veloci a quelle più elaborate e complesse, così da soddisfare qualsiasi esigenza. L’applicazione è completa e offre diverse possibilità di abbonamento, per dare la possibilità a tutti gli studenti di scegliere il piano più adatto.