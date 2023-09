Le migliori app per aumentare la produttività

La produttività è una delle sfide più importanti per chi lavora, studia o gestisce la propria vita personale. A volte sembra impossibile fare tutto quello che si vorrebbe, tra impegni, distrazioni e imprevisti. Per fortuna, esistono delle app che possono aiutare a organizzare meglio il tempo, le attività e le informazioni, rendendo la vita più semplice e soddisfacente. Ecco quali sono le app per aumentare la produttività, dalla gestione del tempo fino all’organizzazione delle attività e della memoria.

Produttività: la gestione del tempo

La gestione del tempo influisce la produttività, per questo motivo serve monitorare e ottimizzare il tempo dedicato alle diverse attività, evitando di sprecarlo in cose poco importanti. Ma niente paura, a questo scopo sono presenti delle applicazioni in grado di migliorare la gestione del tempo come RescueTime, StayFocusd e Pomodoro timer.

RescueTime : per registrare il tempo che si passa su diversi siti, app o programmi così da classificarlo in base al livello di produttività. L’applicazione permette di avere una visione chiara di come si usa il tempo così da capire quali sono le fonti di distrazione maggiori per poi passare a eliminarle o ridurle.

: per registrare il tempo che si passa su diversi siti, app o programmi così da classificarlo in base al livello di produttività. L’applicazione permette di avere una visione chiara di come si usa il tempo così da capire quali sono le fonti di distrazione maggiori per poi passare a eliminarle o ridurle. StayFocusd : questa estensione per Chrome permette di bloccare l’accesso a determinati siti che si considerano una distrazione, come i social network, i giochi online o i video, nei momenti più intensi come il lavoro e lo studio. Inoltre, è possibile impostare un limite di tempo giornaliero per ogni sito, dopo il quale non sarà più possibile accedervi.

: questa estensione per Chrome permette di bloccare l’accesso a determinati siti che si considerano una distrazione, come i social network, i giochi online o i video, nei momenti più intensi come il lavoro e lo studio. Inoltre, è possibile impostare un limite di tempo giornaliero per ogni sito, dopo il quale non sarà più possibile accedervi. Pomodoro Timer: l’applicazione che si basa sulla tecnica del pomodoro, che consiste nel dividere il lavoro in intervalli di 25 minuti, separati da pause di 5 minuti. Il metodo aiuta a concentrarsi meglio sulle attività, a evitare la stanchezza e a migliorare la qualità del lavoro. L’applicazione è il supporto ideale per gestire questo tempo, impostandolo direttamente sull’applicazione.

Evernote: per gestire le proprie attività

La produttività è sicuramente ottimale quando oltre il tempo anche le attività sono organizzate. Per questo è essenziale creare e gestire le liste dei progetti, obiettivi o scadenze in modo comodo e veloce. Le applicazioni sono la soluzione migliore, per avere tutto a portata di click, ad esempio, con Evernote l’app per gestire le attività. Questa app permette di prendere note di testo o vocali su qualsiasi dispositivo, organizzarle in quaderni tematici, aggiungere allegati, immagini o link, e condividerle con altri utenti. L’app è utile per raccogliere informazioni, idee, appunti o promemoria.

Kanban ma più disorganizzati

KanbanTool è un’app che si basa sulla metodologia Kanban e permette di gestire i progetti in modo ottimale. La metodologia Kanban consiste nel visualizzare le attività su una lavagna virtuale suddivisa in colonne che rappresentano lo stato di avanzamento. L’app aiuta a organizzare il flusso di lavoro e a collaborare con il team. Inoltre, è possibile creare e personalizzare la propria lavagna Kanban, aggiungendo o modificando le colonne, i colori, i filtri e le etichette. Per poi assegnare le attività, aggiungendo una descrizione, una scadenza, una priorità e un tempo stimato. La parte fondamentale è la possibilità di monitorare il tempo dedicato alle attività, usando il timer integrato o registrandolo manualmente. Tutte queste funzioni permettono di analizzare il proprio lavoro e quello del team, in caso di collaborazione, così da rendere il lavoro produttivo e organizzato.

Memoria e produttività: sempre alleati

Per essere produttivi è importante ricordare tutto, ma a volte è utile avere dei supporti. Ad esempio, per le password può capitare di dimenticarne qualcuna e questo fa perdere tempo prezioso, soprattutto quando si deve recuperare l’accesso o cercare gli appunti. Per questo motivo, è consigliabile conservare le password in modo sicuro e ordinato. Le applicazioni per memorizzare le password permettono di creare e conservare in modo sicuro le password per i diversi siti o servizi che si usano. Tra le migliori app per la memorizzazione sicura delle password ci sono Nord Pass e LastPass.

Nord Pass e LastPass: password in salvo

Nord Pass permette di generare password complesse e uniche per ogni sito o servizio, e di memorizzarle in una cassaforte virtuale protetta da crittografia. Inoltre, l’app si integra con i principali browser e dispositivi, e consente di accedere ai propri account con un solo clic. LastPass, seguendo lo stesso scopo, offre la possibilità di creare e salvare password sicure in una cassaforte virtuale. L’app permette di usufruire anche di altre funzionalità, come la condivisione sicura delle password con altri utenti, la generazione di codici di verifica in due passaggi e la creazione di profili per lo shopping online.

Migliorare la produttività con un lavoro automatizzato

Automatizzare i processi è la soluzione ideale per ottenere migliori risultati e aumentare la produttività. Ma non solo, automatizzare certi compiti permette di eliminare le attività ripetitive o noiose che richiedono tempo e attenzione. Ma quale applicazione usare? Dipende dagli obiettivi e dalle esigenze.

Per questo tipo di lavoro esistono diverse applicazioni per automatizzare i processi, sia basate su cloud che su desktop, sia gratuite che a pagamento. Tra i migliori servizi si trova Zapier che permette di creare dei flussi di lavoro automatizzati tra diverse app o servizi, senza bisogno di scrivere codice. Un’altra app è IFTTT anche questa app permette di creare delle regole che attivano delle azioni tra diverse app o servizi. Alcune app hanno una versione di prova gratuita dopo la prova è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento a secondo dell’esigenza.