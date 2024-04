Lavora senza affaticare il braccio con il MOUSE verticale e senza fili!

Passi ore e ore davanti al tuo PC? Allora, molto probabilmente, avrai riscontrato tutti quei fastidiosi doloretti che affliggono chiunque faccia un lavoro da ufficio! La colpa risiede, spesso, sulla scorretta postura. Se vuoi ovviare a tutto ciò, potresti considerare un mouse verticale. E oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Questo perché, grazie al coupon del 25%, potrai prendere il modello wireless di UGREEN a soli 28,49€ al posto degli originari 37,99€! Scopriamo tutte le sue incredibili caratteristiche e particolarità.

Tutte le caratteristiche del mouse verticale

Questo mouse è un compagno ideale per chi lavora, studenti o appassionati di gaming, grazie alla sua forma ergonomica che si adatta perfettamente alla mano, distribuendo il peso in modo equilibrato e alleviando la tensione muscolare.

La sua doppia connettività è una delle sue caratteristiche più apprezzabili, offrendo la libertà di scegliere tra una connessione Bluetooth 5.0 per una mobilità wireless senza confini e una connessione 2.4 GHz per una stabilità al top. La libertà wireless è garantita da una portata massima di 10 metri, ideale per chi lavora in spazi ampi o desidera una maggiore flessibilità d’uso.

Il suo sensore è personalizzabile in base a 4 livelli DPI regolabili (1000/1600/2000/4000), consentendo di adattare la sensibilità del cursore a seconda dell’attività svolta, sia essa gaming ad alta velocità o lavori di precisione che richiedono un controllo accurato.

E la sua compatibilità a Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux, rendendolo un dispositivo estremamente versatile.

Rendi le tue sessioni al PC super-confortevoli con il mouse verticale UGREEN. Pagalo solo 28,49€ grazie al coupon del 25%!