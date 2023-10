Lavatrici Whirlpool: ecco come ottenere uno sconto del 15% a carrello

La nuova promozione Benessere d’Autunno lanciata da Whirlpool offre uno sconto del 15% sull’acquisto di due lavatrici o asciugatrici entro l’8 ottobre. Sono esclusi dalla promo eventuali accessori. Gli acquisti nello store ufficiale di Whirlpool permettono di usufruire della consegna gratuita al piano e del pagamento in 3 rate a interessi zero con PayPal.

Ottieni il 15% di sconto a carrello sull’acquisto di due lavatrici Whirlpool

Per ottenere il 15% di sconto automatico è sufficiente aggiungere due lavatrici o asciugatrici a carrello e procedere con l’ordine. Puoi anche scegliere di prendere una lavatrice e un’asciugatrice, l’importante è che i pezzi aggiunti al carrello siano due. Come accennato qui sopra, lo sconto verrà applicato in automatico dal sistema, con la riduzione dell’importo da pagare.

Sul sito Whirlpool puoi scegliere tra lavatrici a carica frontale, lavatrici a carica dall’alto e lavatrici da incasso. A livello di dimensioni, puoi acquistare lavatrici larghe dai 45 ai 60 cm. Per quanto riguarda invece le asciugatrici, la scelta ricade su quelle a pompa di calore.

Ciascun articolo è contrassegnato da un banner relativo al risparmio energetico. Ti invitiamo a prendere in considerazione il modello che a parità di prezzo offre un risparmio energetico maggiore, così da ottenere un considerevole risparmio in bolletta.

Inoltre ti ricordiamo che su numerosi prodotti Whirlpool puoi richiedere l’installazione gratuita. Dopo aver completato l’ordine, dunque, potresti richiedere tale servizio all’assistenza clienti del noto marchio di elettrodomestici.

Approfitta ora della promozione Benessere d’Autunno di Whirlpool per ricevere il 15% di sconto a carrello acquistando due lavatrici o asciugatrici sul sito ufficiale.

