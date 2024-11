Lavatrice Slim Electrolux: prezzo regalo su Amazon per bucato pulitissimo

🔔 Il prezzo è aumentato. In alternativa, dai un’occhiata a quest’altra lavatrice Electrolux, oggi tua a soli 378 euro!

Se ultimamente hai avuto problemi con la tua lavatrice e ne stai cercando una nuova, ho scovato su Amazon la soluzione perfetta per te. La favolosa Electrolux EW6S526B è un modello Slim a carica frontale che si adatta perfettamente a qualunque bagno o spazio lavanderia. Con un cesto da 6 kg e funzione avanzate come centrifuga a 1151 giri, ti prendi cura del bucato in maniera più che eccellente. Puoi acquistarla soli 349,99€ su Amazon approfittando di uno sconto del 20% che rende il prezzo proprio invitante. Al momento dell’acquisto puoi scegliere se pagare con rate a tasso zero e puoi anche optare per servizi aggiuntivi come il ritiro gratuito dell’usato, l’installazione e così via.

Electrolux EW6S526B, la lavatrice Slim perfetta per il tuo bagno

Acquistare una nuova lavatrice non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono tante caratteristiche da prendere in considerazione ma per fortuna Electrolux EW6S526B le racchiude tutto al suo interno. Il suo design Slim occupa poco spazio rispetto al modello tradizionale senza sacrificare potenza e capienza con il suo cesto da 6 kg. Ha una centrifuga bella potente per strizzare i panni a dovere e appartiene alla nuova classe energetica B con un consumo di 48 kW.

Tra le peculiarità di questo modello trovi la tecnologia SensiCare che si prende cura dei tuoi indumenti riuscendo a preservare la bellezza dei tessuti nel tempo così da farli durare di più. Hai a disposizione diverse modalità di lavaggio tra cui il ciclo rapido di 20 minuti, la modalità eco e così via.

Usa funzione avanzate come la partenza ritardata per gestire i lavaggi secondo esigenze e non fare a meno di niente.

A soli 349,99€ su Amazon, la Electrolux EW6S526B e la lavatrice Slim da acquistare immediatamente. Collegati in pagina e approfitta del ribasso del 20% per completare l’acquisto con un solo Click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.