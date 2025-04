Robot aspirapolvere lavapavimenti: POTENTE e in MAXI SCONTO (-58%)

Per rendere più semplici le pulizie casalinghe affidati alla potenza di Lefant M1: questo robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura, navigazione LDS e durata di 150 minuti può essere tuo con un maxi sconto a soli 169,99 euro invece di 399,99, con spedizione Prime inclusa.

Lefant M1: il robot che ti pulisce (bene) la casa

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è un genio della pulizia: sfruttando la navigazione laser LDS e l’algoritmo con intelligenza artificiale è in grado di mappare la tua casa, evitare ostacolo e pulire ogni angolo con precisione chirurgica.

Dotato di 4000Pa di potenza, aspira senza fatica qualsiasi cosa: dalla polvere ai peli degli animali, fino a briciole e piccoli detriti. E mentre aspira, se vuoi, puoi abilitare anche la funzione lavapavimenti con una dosatura che avviene in modo intelligente per non lasciare aloni o pozzette. Si adatta a qualsiasi superficie come tappeti, parquet o piastrelle.

Tanta potenza che si unisce a dimensioni sorprendentemente compatte: parliamo di soli 32 cm di diametro, il che lo rende perfetto per infilarsi anche sotto letti, divani e mobili bassi. Puoi controllarlo sia dallo smartphone con l’app dedicata, sia con la voce grazie alla compatibilità Alexa e Google Home.

Dalla batteria che dura fino a 150 minuti, con ricarica automatica quando serve, puoi dire finalmente addio allo stress delle pulizie: acquista il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 a soli 169,99 euro invece di 399,99.