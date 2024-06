Lavatrice Indesit da 8 kg: sconto WOW del 34% (anche a rate!)

La tua vecchia lavatrice non funziona più e sei quindi alla ricerca di una nuova? Vorresti un buon prodotto ma senza spendere una cifra eccessiva? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti oggi hai la possibilità di potarti a casa questa imperdibile lavatrice Indesit da 8 kg in mega offerta, al prezzo bomba di soli 269 euro circa invece di 409 euro.

Proprio grazie allo sconto a dir poco folle del 34%, puoi acquistare questo elettrodomestico dalla qualità indiscutibile, con un risparmio davvero niente male! Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, avrai la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, infatti potrai anche acquistare subito questa lavatrice e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. In base alle tue esigenze, grazie a questa imperdibile lavatrice da 8 kg avrai la possibilità di scegliere tra 6 programmi per lavaggi con tempo minore di 1 ora.

Nello specifico, potrai impostare un lavaggio veloce per mix colorati 59′, cotone 59′, sintetici 59′, cotone 45′, misti 30′ ed express 20′. Le sue prestazioni avanzate e la cura speciale per le fibre, insieme al motore inverter potrai anche risparmiare energia. Ovviamente, oltre ai lavaggi veloci, non mancano quelli per la seta e delicati, il risciacquo + centrifuga e altro ancora.

La presenza di un innovativo sensore ti consentirà anche di ottimizzare il consumo di acqua assicurando la quantità necessaria in base al carico inserito. Insomma, un prodotto unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi, corri su Amazon e acquista subito questa magnifica lavatrice Indesit da 8 kg in sconto del 34%. Affrettati prima che sia troppo tardi.