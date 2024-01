Laptop 17" a 199€ su Amazon: sconto del 71%, prezzo SHOCK per un PC ASSURDO

Se stai cercando un laptop potente e conveniente, non perdere l’occasione di portare a casa questo eccezionale modello da 17″ a soli 199€ su Amazon. Con uno sconto incredibile del 71%, questa macchina è davvero un affare da non lasciarsi sfuggire. Attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è super limitata.

Con un processore Celeron Dual Core che può raggiungere una velocità di clock fino a 2.8 GHz, questo laptop offre prestazioni affidabili per le tue attività quotidiane. La memoria RAM da 8GB e l’unità SSD da 512GB assicurano una rapida e fluida esperienza di utilizzo, consentendoti di aprire e gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente.

Il display da 17 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) offre immagini nitide e dettagliate, perfette per guardare film, giocare o lavorare su progetti grafici. La connettività Wi-Fi dual-band 2.4/5.0G e il Bluetooth 4.2 ti permettono di rimanere sempre connesso e di collegare facilmente dispositivi esterni.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo computer è la possibilità di espandere la memoria con una scheda TF fino a 512 GB, offrendoti un’enorme capacità di archiviazione per i tuoi file, foto e video. Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, l’ottima macchina vanta una costruzione solida e un design elegante. È leggero e facile da trasportare, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Approfitta subito di questa imperdibile offerta su Amazon. Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e potrai portare a casa questo eccezionale laptop a soli 199€ anziché 699,99€. È il momento perfetto per aggiornare il tuo vecchio computer o regalare a qualcuno un potente strumento di lavoro o di svago.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.