L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’Apple iPad Pro 11″ (M4) è uno dei tablet più avanzati sul mercato: non è solo l’iPad più sottile e leggero di sempre, è anche un mostro di potenza, grazie al nuovo chip M4, lo stesso che troviamo equipaggiato sui MacBook Pro più recenti. Le prestazioni sono straordinaria, grazie ad una CPU a 10 core e ad una GPU altrettanto impressionante. In altre parole, il nuovo iPad Pro è in grado di sostituire tranquillamente un laptop di fascia alta, grazie alla capacità di gestire alla meraviglia compiti complessi come l’editing in 4K o il gaming.

Oggi l’iPad Pro da 11″ con chip M4, connettività Wi-Fi + Cellular e 512GB di memoria interna è in offerta su Amazon ad un prezzo potenzialmente molto interessante: con lo sconto del 15%, lo paghi 1469€ invece di 1719€. Scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento, potrai spezzare l’importo nel numero di rate mensili che ti è più comodo.

Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici offre una luminosità e un contrasto estremi, con una fedeltà cromatica eccezionale grazie alla tecnologia ProMotion, all’ampia gamma cromatica P3 e a True Tone.

L’iPad Pro supporta la connessione Wi-Fi 6E e la rete 5G, garantendo trasferimenti di dati ultraveloci e una connettività affidabile anche in movimento. Il dispositivo è dotato di una porta USB-C compatibile con Thunderbolt / USB 4, che permette di collegare monitor esterni, dischi rigidi e altri accessori.

Le fotocamere del dispositivo sono di alto livello: la fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e inquadratura automatica è ideale per videoconferenze e selfie, mentre la fotocamera posteriore da 12MP è perfetta per scattare foto e registrare video in 4K (anche se, viste le dimensioni del device, usarla potrebbe essere un po’ scomodo.

Il sistema audio a quattro altoparlanti e i quattro microfoni di qualità professionale offrono un suono ricco e potente, rendendo l’iPad Pro un device formidabile per l’intrattenimento. Ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito approfittando di questo sconto micidiale!