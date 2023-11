Lampadine SMART multicolor, controllo vocale e da remoto (coupon)

Rendi l’illuminazione di casa intelligente con un solo acquisto. Prendi queste due lampadine Smart e sblocchi tutte le funzioni che hai in mente rendendo le luci personalizzabili e controllabili in tante maniere diverse. Visto che sono due, l’affare è dietro l’angolo.

Apri la pagina, spunta il coupon e aggiungile al carrello. Sono già convenienti ma con lo sconto del 10% il prezzo scende ad appena 17,99€ pagando l’una solo 9€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine Smart per casa intelligente e innovativa

Sono dotate di attacco E27. Questo, molto semplicemente, significa che le puoi mettere un po’ dove vuoi perchè è lo standard più comune e quindi universale. Dato che sono due puoi personalizzare una stanza o anche più di una con poca spesa ma risultato straordinario.

Pensa che al loro interno hanno tutto quello che stai cercando. Prima di tutto ti dico che non hanno bisogno di un HUB per funzionare, le controlli con l’applicazione sul smartphone in una sola mossa. Naturalmente sono compatibili anche con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant per sbloccare anche il controllo vocale.

Sono multicolor per poter scegliere tra milioni di colori, possono essere impostati anche su una tonalità di bianco a scelta e non solo, hanno modalità preinstallate per giochi di luce unici. Se vuoi ancora di più, attiva la sincronizzazione con l’audio.

Che dire, sono anche dimmerabili quindi puoi regolare la luminosità e rendere ogni esigenza possibile e veloce da esaudire.

Stai ancora aspettando? Fossi in te mi collegherei subito su Amazon per acquistare le due lampadine smart che ti ho appena presentato. Spunta il coupon e falle tue con soli 17,99€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.