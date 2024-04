Lampadina Smart multicolore TP-Link: grande ritorno a un prezzo WOW

La Tapo L530E è la lampadina intelligente multicolore top di gamma di TP-Link, che si propone di rendere ancora più Smart la casa a un prezzo decisamente contenuto: solo 8,99 euro con uno sconto pari al 10% rispetto al prezzo più basso recente.

Lampadina Smart multicolore TP-Link TAPO L530E: prezzo contenuto, nessun hub per funzionare

La particolarità principale di questa lampadina è la sua tecnologia multicolore che permette di essere usata per progettare facilmente la giusta ambientazione per la vostra routine o attività quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16 milioni di tonalità tra cui scegliere. L’utente potrà decidere di comprare una, due o più lampadine Smart: non importa quante sono, funzioneranno tutte in autonomia, senza la necessità di utilizzare alcun hub per poter comandare da remoto i dispositivi.

TAPO L530E è in grado di offrire l’atmosfera perfetta, grazie a una differenziazione di calore luminoso compresa in un range che va da 2.500 K a 6.500 K. Il consumo è naturalmente ridottissimo, solo 8,7W mentre la potenza è di 806 lumen. La lampadina smart di TP-Link si può gestire utilizzando l’applicazione dedicata alla smart home oppure direttamente con la voce, chiedendo agli assistenti smart Alexa oppure Google Home di accendere o spegnere la luce.

Questa lampadina consuma meno rispetto ai classici modelli LED e può essere programmata, impostando così scenari di utilizzo su base giornaliera o settimanale, a seconda delle proprie abitudini ed esigenze. Inoltre, grazie alla modalità “Alba e Tramonto” è possibile accendere o spegnere automaticamente la luce in base al proprio fuso orario, così come attivare la modalità “Assenza” per simulare la presenza in casa di persone per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

La lampadina Smart TP-Link multicolore TAPO L530E è in vendita su Amazon a un prezzo parecchio interessante: costa solo 8,99 euro invece dei consueti 14,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.