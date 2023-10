Lampadina LED Osram Smart+: prezzo BOMBA su Amazon (-83%)

Se stai cercando di portare un’atmosfera accogliente e moderna nella tua casa, non cercare oltre. L’innovativa Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee è ora disponibile su Amazon con uno sconto stratosferico del 83%. Non perdere l’opportunità di illuminare la tua vita a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 5,83 euro.

Lampadina LED Osram Smart+: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Questa lampadina LED smart presenta una forma a candela e un attacco E14, offrendo un design elegante e una facile installazione in qualsiasi ambiente. Con una potenza equivalente a 40 W, fornisce una luminosità perfetta per qualsiasi stanza.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa lampadina è la sua capacità di regolare la tonalità della luce da un accogliente bianco caldo (2700 K) a un brillante bianco freddo (6500 K). Puoi creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione, che si tratti di una cena romantica o di una festa con gli amici.

Questa lampadina è compatibile con dispositivi smart come Amazon Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, Google Home e Home Mini. Puoi gestirla direttamente utilizzando il tuo assistente vocale preferito, senza la necessità di alcun gateway o skill aggiuntive.

La gamma Osram Smart+ Zigbee si integra senza sforzo con molte piattaforme partner basate su protocollo Zigbee. Queste luci possono essere controllate tramite centralina Zigbee e l’app partner dedicata, garantendo un’esperienza utente fluida e personalizzata.

Oltre al controllo tramite dispositivi smart, queste lampadine Osram Smart+ possono anche essere gestite utilizzando i pratici telecomandi SMART+ Switch o SMART+ Switch Mini. Questa flessibilità ti offre il massimo controllo sulla tua illuminazione, ovunque tu sia nella tua casa.

Questa lampadina supporta diversi protocolli Zigbee, tra cui Lightify e SmartThings, consentendoti di integrarla facilmente con altri dispositivi smart nella tua casa.

Non perdere l’opportunità di trasformare la tua casa in un’atmosfera calda e accogliente con la versatilità e l’eleganza dell’Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee. Grazie all’incredibile sconto del 83% su Amazon, ora è il momento perfetto per acquistarla al prezzo stracciato di soli 5,83 euro. Non perdere altro tempo, occasioni del genere vanno letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.