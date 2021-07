La lampada smart di Meross è in promozione su Amazon a soli 14,99€. Il coupon da attivare rende il prezzo di listino un vero affare e se non ne approfitti sei un folle.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lampada smart: cosa sapere su questo prodottino

Una bellissima lampada smart ci vuole proprio in casa: questa di Meross è molto semplice ma ciononostante non ti delude mai. La posizioni sul comodino, sulla scrivania o ovunque tu voglia e tac, la comandi come preferisci.

Per gestire tutte le sue impostazioni puoi sfruttare i comandi manuali, l'applicazione disponibile sia per Android che iOS o ancora, la voce servendoti di Amazon Alexa, Google Assistant o SmartThing se li hai in casa.

Grazie al suo essere smart sono diversi i valori modificabili. Anzitutto ti è concesso regolare a tuo piacimento l'intensità della luce: questa lampada led è completamente dimmerabile, quindi puoi passare da una luce più soft a una più potente in una mossa.

Seconda modifica che puoi apportare è il colore perché puoi scegliere sia tra un bianco caldo che un bianco freddo o optare direttamente per in colore a tua scelta tra quelli disponibili.

Infine, ti è concesso creare delle vere e proprie routine per regolare l'accensione e lo spegnimento automatici ogni giorno o ogni notte. In questo modo non dovrai più farlo tu.

Acquista subito la lampada smart di Meross su Amazon a soli 14,99€. Attivi il coupon e la paghi veramente poco. Le spedizioni sono effettuate in appena 24 ore se sei membro Prime. In caso contrario le hai gratuite se opti per le consegne nei punti di ritiro.

