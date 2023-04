Lampada LED Smart di Xiaomi: eleganza e tecnologia a un prezzo WOW

Siete alla ricerca di un’ottima lampada LED da scrivania? Allora dovete dare immediatamente un’occhiata alla lampada di Xiaomi che spicca sia per un’estetica molto gradevole alla vista, sia per la sua anima hi-tech e Smart che dona la possibilità di controllarla anche a distanza attraverso il supporto di Alexa. Il suo prezzo di 59,99 euro oggi scende a 35,99 euro, uno sconto pari al 40% che rende l’acquisto assolutamente consigliato.

Lampada LED Smart di Xiaomi: per una scrivania hi-tech

La lampada LED realizzata da Xiaomi può contare su 4 differenti modalità di illuminazione, in grado di creare l’ambiente più adatto e confortevole in base alle vostre esigenze. Potrete anche scegliere la temperatura di colore migliore per le vostre attività, facilmente regolabile tra 2700k e 6500k per un’illuminazione ideale. Per impostarla vi basterà semplicemente interagire con la pratica manopola presente nella base d’appoggio.

Essendo Smart, potrete anche comandarla sia mediante l’assistente vocale Alexa e sia utilizzando applicazioni come Mi home e Yeelight. Un prodotto che anche dal punto di vista estetico non passa certo inosservato, grazie ad una costruzione solida ma allo stesso tempo elegante che rende la lampada anche un apprezzato oggetto di design che ha vinto il premio If and R Dot Design Awards.

Cosa state aspettando, andate immediatamente su Amazon e mettete nel carrello la Xiaomi Mi Desk Lamp 1S. Con Amazon Prime potrete anche godere delle spedizioni rapide e gratuite.

