Una buona lampada da scrivania indispensabile: questo modello semplice e moderno è perfetto per te. Su Amazon lo acquisti a soli 18,10€ grazie al ribasso del 30% che ti permette di risparmiare diversi euro. In più con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in sole 24 ore, gratuitamente e in tutta Italia.

Lampada da scrivania: con questo dispositivo non sbagli acquisto

La lampada da scrivania prodotta da Slator è veramente eccezionale. Con il suo design moderno occupa pochissimo spazio ma ti permette di avere un sistema d'illuminazione efficiente. Oltre ad assere disponibile in colorazione nera, inoltre, ti regala un'autonomia elevata con le sue impostazioni personalizzabili.

La superficie della base è touch, quindi con un solo dito puoi accenderla, spegnerla e fare tanto altro. Devi sapere, in particolar modo, che puoi adattare la luce alle tue esigenze visto che ti è concesso regolare sia la temperatura che l'intensità.

Con un tap regoli la forza del fascio di luce secondo dieci livelli preimpostati che ti concedono di creare un ambiente soft fino ad arrivare a un'illuminazione vigorosa e potente. Con un secondo tap, invece, cambi il colore dalla luce riuscendo a passare da un bianco estremamente caldo fino a un bianco estremamente freddo grazie ai 5 livelli presenti.

Infine ti farà piacere sapere che sono state installate delle cerniere che rendono il braccio flessibile fino a 180° e l'asse regolabile con un inclinazione di 90°.

Acquista subito questa lampada da scrivania su Amazon a soli 18,10€. La ordini e la ricevi in uno o massimo due giorni lavorativi se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. Se invece sei cliente standard, non perdere l'occasione di riceverla senza costi aggiuntivi presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home