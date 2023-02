L'Amazon Echo Show 5 è in offerta assieme ad un bundle di accessori per rendere la tua casa smart

Stai cercando un modo per rendere la tua casa più intelligente e più confortevole? Amazon ha la soluzione perfetta per te! L’offerta comprende l’Amazon Echo Show 5 abbinato ad un ricco bundle di accessori che ti permetteranno di gestire il tuo termostato e altri dispositivi in modo semplice ed efficiente. Questo pacchetto ti consente di risparmiare subito oltre 168€, ti consigliamo di non farti assolutamente sfuggire questa offerta.

Il pacchetto include il Termostato Intelligente Tado, che ti permette di controllare la temperatura della tua casa da qualsiasi luogo, utilizzando Alexa o l’app Tado sul tuo smartphone. Inoltre, grazie alle 2 spine intelligenti Meross, potrai monitorare il consumo energetico della tua casa e ridurlo ulteriormente spegnendo i dispositivi ad alto consumo quando non sono in uso. Con Alexa, potrai iniziare la giornata con una routine personalizzata e monitorare il tuo consumo energetico giornaliero grazie all’app di Tado. E, se vuoi tutelare la tua privacy, puoi disattivare microfoni e telecamera in qualsiasi momento premendo un pulsante o coprendo la telecamera con l’apposito copri-telecamera integrato. Non perdere questa fantastica occasione per rendere la tua casa più intelligente!

Normalmente tutti questi dispositivi per rendere la tua casa smart e gestire le temperature di casa da remoto ti costerebbero oltre 344€, un prezzo decisamente impegnativo ma più che giustificato dall’ottima qualità dei prodotti inclusi in questo bundle. L’ottima notizia? Oggi puoi portarti a casa l’Amazon Echo Show 5, il Termostato Intelligente Tado e le due spinge intelligenti Meross ad appena 175,99€. Esatto, risparmierai 168,97€ grazie ad un generosissimo sconto del 48%. E non solo: se lo vorrai, potrai scegliere di dividere l’importo in cinque comode rate, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che ordinando ora riceverai tutti i prodotti comodamente a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.