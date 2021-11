L'affare del giorno: AOC Gaming CQ32G1 2K 32" a meno di 300 euro

Oggi vogliamo proporti un vero affare dedicato a chi desidera un monitor gaming di dimensioni generose. Si tratta dell’AOC Gaming CQ32G1, un monitor 2K da ben 32 pollici con tutte le funzionalità dedicate ai videogiocatori più esigenti, oggi al suo minimo storico a meno di 300 euro. Inoltre, potrai pagare con Carta del Docente che coprirà l’intera cifra.

Monitor AOC Gaming CQ32G1: caratteristiche tecniche

Il CQ32G1 offre un pannello VA con risoluzione di 2560x1440p (2K), come anticipato, da 32 pollici. La curvatura da 1800R, insieme al design senza cornici, garantisce un’immersione totale nei videogiochi e la possibilità di affiancare più schermi per una visuale estremamente ampia. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144Hz, affiancata naturalmente dalla tecnologia FreeSync Premium di AMD, quindi pienamente supportato via software anche il G-Sync di Nvidia. Queste consentono di sincronizzare verticalmente i fotogrammi in modo da eliminare i fastidiosi effetti di tearing e stuttering. Il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo MPRT così da ridurre al minimo l’effetto scia durante le scene più frenetiche. Parliamo quindi di un monitor pensato per le prestazioni, che tuttavia ha un ottimo grado di versatilità.

Non mancano, infatti, le funzioni come Flicker Free e Low Blue Light che consentono di ridurre drasticamente la stanchezza alla vista dopo lunghe sessioni. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda applica un filtro che ne riduce l’emissione di luce blu. In questo modo il monitor consente anche un utilizzo professionale, sia per le funzioni d’ufficio che per l’editing di foto e video. Per quanto riguarda la connettività sono presenti le più recenti tecnologie come l’ingresso HDMI 2.0, a cui si affianca una seconda porta HDMI 1.4 ed una DisplayPort. Un ottimo alleato anche per le nuove console come Xbox Series XS che supportano questa risoluzione con un refresh rate di 120Hz.

Grazie ad uno sconto del 21%, l’AOC CQ32G1 può essere acquistato su Amazon a soli 299 euro per un risparmio di ben 81 euro, prezzo più basso mai registrato. Considerando che è possibile pagare anche con Carta del Docente, rappresenta un vero e proprio affare.