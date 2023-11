La Videocamera di Sorveglianza DEFINITIVA è in sconto del 35% su Amazon!

La videocamera di sorveglianza Ring Spotlight Cam Plus Battery di Amazon è attualmente in offerta su Amazon a soli 109,99€, anziché 169,99€, offrendo una soluzione completa per la sicurezza della tua casa.

Ring Spotlight Cam Plus Battery: la videocamera di sorveglianza prodotta da Amazon!

Questo dispositivo è una videocamera di sicurezza wireless progettata per gli esterni, dotata di molteplici funzionalità che ne fanno uno strumento essenziale per il controllo della sicurezza. La videocamera offre video in HD a 1080p e audio bidirezionale, consentendoti di vedere e parlare con i visitatori da qualsiasi luogo grazie a una connessione Wi-Fi stabile.

Una delle caratteristiche distintive della Spotlight Cam Plus Battery sono i faretti attivati dal movimento. Quando viene rilevato un movimento, i faretti si accendono per scoraggiare gli intrusi, con la luminosità che si regola in base alle condizioni esterne. Inoltre, è possibile attivare una sirena di allarme direttamente dall’app Ring per respingere eventuali ospiti indesiderati.

Le zone di movimento personalizzabili consentono di definire specifici luoghi in cui la videocamera deve rilevare il movimento, come l’ingresso o il giardino. Ciò assicura che riceverai solo le notifiche che effettivamente ti interessano, riducendo falsi allarmi.

La videocamera Ring Spotlight Cam Plus Battery è dotata di visione notturna a colori, garantendo che nulla sfugga alla tua attenzione anche dopo il tramonto. Questa funzione è particolarmente utile per mantenere la sicurezza anche durante le ore notturne.

Il dispositivo è alimentato da una batteria a sgancio rapido, facilitando l’installazione fai-da-te all’esterno della tua abitazione. Inoltre, puoi associare la videocamera a un Ring Chime per sentir suonare il campanello in casa. Se preferisci l’uso dei comandi vocali, puoi associarla a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile.

Le funzionalità di base, come notifiche istantanee, Live View e comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili. Per usufruire della registrazione, della revisione e della condivisione dei momenti registrati, puoi optare per il piano Ring Protect (venduto separatamente), con un periodo di prova gratuito di 30 giorni incluso nell’acquisto del dispositivo. Non perdere l’occasione di migliorare la sicurezza della tua casa con questa offerta su Amazon.

Approfitta ora dell’ offerta e fai tua la videocamera di sorveglianza Ring Spotlight Cam Plus Battery di Amazon a soli 109,99€, anziché 169,99€!