La Uncharted Collection per PS4 ti farà giocare la trilogia per soli 9€!

Se l’avventura è la tua passione, non puoi non aver mai vissuto l’epopea di Uncharted. Ma non disperare: grazie allo sconto Amazon potrai far tua la “Uncharted Collection” per PS4, che contiene la trilogia originale, a un prezzo da bancarella: 9,98€. Sì, hai letto bene: 9,98€ per ben tre videogames differenti!

Tutte le caratteristiche della Uncharted Collection per PS4

Questa collezione per PlayStation 4 ti offre i primi tre capitoli della serie Uncharted, rimasterizzati e arricchiti di nuove funzionalità.

Nel cuore dell’azione troverai Nathan Drake, un cacciatore di tesori tanto carismatico quanto coraggioso, che ti guiderà attraverso luoghi esotici e situazioni pericolose. Con lui, esplorerai l’isola leggendaria di Sir Francis Drake, ti avventurerai tra le vette innevate dell’Himalaya e le giungle del Borneo, attraversando il deserto dell’Arabia e le rovine dello Yemen. Ogni capitolo è un tassello di un’avventura più grande, una storia che si dipana tra leggende e realtà, tra amicizie fedeli e rivalità accese.

La grafica rimasterizzata in alta definizione porta ogni scenario e ogni momento di gioco a nuova vita. Le texture sono così realistiche che quasi puoi sentire la roccia sotto le dita di Nathan mentre si arrampica verso la prossima vetta.

Il gameplay è basato sull’agilità dei combattimenti, la risoluzione di enigmi che sfidano la tua mente e l’esplorazione di luoghi dai panorami letteralmente mozzafiato. Ogni salto, ogni sparatoria, ogni scoperta ti farà venir voglia di concludere questa trilogia per iniziare l’ultimo capitolo: Uncharted 4: Fine di un ladro.

Se non hai mai giocato alla trilogia di Uncharted, non puoi non prendere questa collezione per PS4 a soli 9,98€!