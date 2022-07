La TV smart che non pensavi: Fire TV Stick in sconto GLORIOSO, da 18€

Ormai l’Amazon Prime Day 2022 è iniziato. Fra le più ghiotte occasioni dei dispositivi del brand, spiccano sicuramente le chiavette per rendere smart qualsiasi TV o monitor dotati di ingresso HDMI. In un attimo, giusto il tempo di inserire l’alimentazione tramite USB e la chiavetta nella porta ad alta definizione, ottieni un sistema di intrattenimento avanzato, basato su una personalizzazione eccezionale di Android. Si tratta delle celeberrime Fire TV Stick: con le promozioni del momento, le porti a casa a partire da 18,99€ appena. In più, gli abbonati ai servizi Prime (unici ad avere accesso a queste promozioni), godono di spedizioni super rapide e gratuite.

Fire TV Stick: TV smart in un attimo e a poco prezzo

Scegli quale modello rispecchia maggiormente le tue esigenze e fai oggi stesso il tuo affare. Sembra incredibile, ma basta veramente un investimento minimo per trasformare completamente il tuo televisore. Tutte di ottima qualità, le varie configurazioni hanno caratteristiche e prezzi differenti. Eccole tutte:

Stick Lite a 18,99€ invece di 29,99€ (versione base, ma con nuovo telecomando, più completo); TV Stick a 22,99€ invece di 39,99€ (leggermente più potente e con supporto nativo all’audio Dolby Atmos); Fire TV Stick 4K a 26,99€ invece di 59,99€ (supporto al 4K, al Dolby Vision, RAM maggiorante e quindi reattività e prestazioni più elevate); Fire TV Stick 4K Max a 36,99€ invece di 64,99€ (oltre a quello che offre l’edizione 4K, è anche dotato di supporto al WiFi 6 e alla modalità Live View con finestre Picture in Picture. Inoltre, la RAM è praticamente il doppio rispetto alla versione base); TV Cube a 69,99€ invece di 129,99€: il più potente in assoluto, anche in termini di processore. A lui si affianca il doppio della RAM e il doppio della memoria interna rispetto alla versione base. In più, si tratta di un prodotto unico: non è solo un sistema per rendere smart la televisione. Infatti, puoi usarlo anche con la TV spenta, come un vero e proprio smart speaker dotato del supporto ad Alexa e che lavora in modo indipendente dallo schermo. Insomma, il top in assoluto.

Non importa quale versione sceglierai. Ognuno di loro è dotato di telecomando che, quando il televisore è acceso, ti permette l’interazione con l’assistente vocale Alexa: gestisci la casa smart o chiedi informazioni, senza alcun problema. Il tuo affare devi farlo adesso, grazie alle promozioni Amazon del Prime Day 2022. Offerta riservata agli abbonati ai servizi Prime, che godranno anche di spedizioni super veloci e gratuite.

