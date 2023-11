La tua privacy online è importante: oggi bastano meno di 2€/mese

La privacy online è tra le cose più importanti per chi lavora col computer e per le persone che navigano in Internet per almeno un paio di ore ogni giorno. Non avvalersi di una protezione fa sì che il rischio di truffe o violazioni dei dati personali aumenti in maniera sensibile. Fortunatamente, però, esiste una soluzione tanto semplice quanto conveniente: AtlasVPN, la VPN numero uno d’Italia per rapporto qualità-prezzo, grazie alla quale è possibile usufruire di una crittografia d’eccellenza a livello mondiale e di un utilizzo di dati illimitati.

Oggi è in promozione a 1,54 euro al mese per i primi 2 anni, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo: è l’offerta del Black Friday, che fa crollare il prezzo del piano di 2 anni al nuovo minimo storico grazie al maxi sconto dell’86%.

AtlasVPN per la tua privacy online

Riguardo alla protezione della privacy online, AtlasVPN assicura tutta una serie di funzionalità esclusive. Tra le più importanti si annovera il cosiddetto Data Breach Monitor, grazie al quale gli utenti vengono avvisati prontamente da Atlas nel caso i propri dati personali siano stati divulgati in rete in seguito a una loro violazione.

Inoltre, AtlasVPN offre una ferrea politica no-log, tramite la quale tutti gli utenti godono di una privacy assoluta. Nessuno, né aziende di terze parti né lo stesso staff di Atlas, può avere accesso alle informazioni relative alla tua attività sul web.

A tutto questo si aggiunge l’utilizzo della crittografia AES a 256-bit, la più potente e sicura al mondo, oltre all’impiego dei migliori protocolli per le connessioni private, da WireGuard a IPSec/IKEv2.

AtlasVPN a 1,54 euro al mese per i primi 2 anni è disponibile su questa pagina.

