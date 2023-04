La tua famiglia merita 10 TB di cloud: ottienilo all'80% di sconto

Ti sei mai trovato a dover scegliere cosa eliminare dal tuo smartphone per fare spazio a nuovi file e app? È una situazione parecchio frustrante, che accade più spesso di quanto pensi. A tutti è capitato almeno una volta, a noi come a chi ci circonda: dai genitori ai coniugi fino ai figli. Ecco perché pCloud ha sviluppato la soluzione perfetta per chi ha sempre qualcosa di troppo nel proprio telefonino: un cloud storage da condividere con tutta la famiglia, che ti permette di archiviare fino a 10 TB di dati. E la cosa migliore è che non ci sono abbonamenti, quindi una volta acquistato lo spazio di archiviazione, sarà tuo a vita.

I prezzi variano a seconda della quantità di spazio che desideri, ma grazie alla promozione attualmente in corso potrai risparmiare su entrambi i piani: il più economico offre 2 TB di spazio a soli 595 euro anziché 1.700, mentre il più capiente include 10 TB di archiviazione cloud a soli 1.499 euro invece di 7.600.

Tutto ciò che include pCloud for Family

Con pCloud for Family, puoi condividere fino a 2 o 10 TB di spazio con un massimo di quattro persone. Effettuare un backup è semplicissimo: basta attivare l’apposita funzione o caricare manualmente i tuoi file per archiviarli in uno spazio virtuale. E grazie alla sincronizzazione automatica, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati saranno sempre accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo collegato.

La gestione dei file è intuitiva, con la possibilità di recuperare i file cancellati entro 30 giorni e di visualizzare video oppure ascoltare musica direttamente dal cloud, grazie al media player integrato. Potrai, inoltre, condividere facilmente file e cartelle con i tuoi cari tramite link personalizzabili.

La sicurezza e la privacy sono fondamentali per pCloud. Per questo motivo, tutti i file caricati sono protetti da crittografia 256-bit AES e per ognuno viene effettuata una copia backup su cinque differenti server. Anche se pCloud for Family è uno spazio condiviso, non dovrai preoccuparti per la tua privacy poiché ogni membro della famiglia potrà usufruire di un proprio spazio personale, inaccessibile da altri.

Approfitta della promozione e potrai ottenere fino all’80% di sconto sui piani famiglia pCloud.

