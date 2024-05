La telecamera 2K di XIAOMI sorveglierà la tua casa per soli 22€!

Grazie alla nuovissima offerta Amazon, potrai finalmente migliorare la sorveglianza in casa tua. La protagonista è la telecamera Xiaomi YI Pro Home 2K, che potrai avere per appena 22,99€. Si tratta di un prezzo bassissimo se pensiamo che, inizialmente, dovevi sganciare 39,99€ per averla!

Tutte le caratteristiche della videocamera Xiaomi YI

Questa videocamera registra in una risoluzione 2K Ultra HD (2304x1296p), che fornisce immagini migliori del classico Full HD. Inoltre, la visione notturna è eccellente grazie ai LED infrarossi invisibili all’occhio umano, permettendo un monitoraggio discreto anche al buio. Puoi addirittura nascondere l’indicatore di alimentazione per assicurarti che la videocamera funzioni in modo discreto anche nelle ore notturne.

Un altro punto di forza è l’intelligenza artificiale avanzata. Questa tecnologia permette il rilevamento di persone in movimento fino a 20 fps, riducendo i falsi allarmi grazie alla capacità di distinguere tra persone, veicoli e animali, sebbene richieda un abbonamento per alcune funzionalità. Puoi anche impostare un’area di attività personalizzata per concentrarti sulle zone più importanti della tua proprietà.

Tra le varie funzionalità, potrai impostare un orario specifico per l’attivazione automatica della sorveglianza e spegnere automaticamente la videocamera quando non è necessaria, evitando così disturbi. Inoltre, un codice PIN separato per la telecamera garantisce una doppia protezione della privacy.

Parlando di archiviazione, puoi scegliere tra il cloud, con piani mensili o annuali che offrono fino a 30 giorni di conservazione dei dati tramite YI Cloud, o l’archiviazione locale su scheda Micro SD.

Rendi la tua casa sicura con la videocamera di sorveglianza Xiaomi YI Pro Home 2K a soli 22,99€, grazie allo sconto Amazon del 43%!