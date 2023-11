La rivoluzionaria sveglia Wake Up Light di Philips è in MEGA SCONTO su Amazon (-46%)

Una sveglia Wake Up Light, o sveglia simulata all’alba, è un dispositivo innovativo progettato per aiutarti a svegliarti in modo più naturale e graduale, simulando l’aumento progressivo della luce dell’alba. Adesso, la soluzione Philips, la più venduta in assoluto, è in offerta su Amazon ad un prezzo fantastico: 99,79 euro contro i 195 richiesti di listino. Un’opportunità lampo da non perdere.

Sveglia Wake Up Light: come funziona e perché è innovativa

Questa sveglia è ispirata al naturale sorgere del sole, creando un’esperienza unica e coinvolgente. La luce inizia come una delicata luce rossa all’alba, si trasforma gradualmente in un caldo arancione e, infine, riempie la stanza con una luminosa luce gialla. Questa transizione di luce avviene in 30 minuti, stimolando il tuo corpo a svegliarsi in modo naturale. Quando la stanza è completamente illuminata, puoi scegliere il suono naturale che preferisci per completare il tuo risveglio in modo armonioso, preparandoti al meglio per affrontare la giornata.

La Wake Up Light ti offre una selezione di cinque suoni naturali tra cui scegliere per il tuo risveglio. Potrai immergerti nei cinguettii degli uccelli nella foresta, nella tranquillità del suono di Buddha, nella serenità dello yoga, nel dolce mormorio delle onde dell’oceano o nella melodia rilassante delle campane tibetane. Questi suoni inizieranno dolcemente e aumenteranno gradualmente di volume entro un minuto e mezzo, garantendo un risveglio armonioso.

Se preferisci iniziare la giornata con la musica o le notizie, la Wake Up Light di Philips ti consente anche di sintonizzare la tua stazione radio FM preferita, aggiungendo un tocco di versatilità al tuo risveglio.

La sveglia è dotata di un display intelligente che regola automaticamente la luminosità. Se la stanza è già illuminata, il display aumenterà la luminosità in modo che tu possa leggerlo chiaramente. Al contrario, quando la stanza è buia, la luminosità si abbasserà per evitare di disturbare il tuo sonno.

Se sei un amante del “sonnellino” del mattino, la sveglia Philips ti offre la comodità del snooze attivabile con un semplice tocco. Dopo 9 minuti, l’audio riprenderà in modo delicato, permettendoti di prolungare il tuo sonno senza temere di rimanere a letto troppo a lungo.

La Wake Up Light di Philips è l’unica sveglia il cui funzionamento è stato scientificamente provato. Philips ha condotto ricerche cliniche con enti indipendenti per studiare gli effetti della Wake Up Light sul risveglio. I risultati hanno dimostrato che questa sveglia non solo ti sveglia in modo più naturale ma migliora anche il tuo umore e l’energia al mattino, garantendo un inizio positivo alla giornata.

Non solo questa sveglia ti aiuterà a svegliarti al mattino in modo naturale, ma ti accompagnerà anche prima di addormentarti. La simulazione del tramonto prepara il tuo corpo al sonno, riducendo gradualmente la luce in base al tempo impostato, creando un ambiente rilassante che favorisce il riposo.

La sveglia Wake Up Light di Philips è l’investimento perfetto per migliorare la tua routine mattutina. Con l’offerta speciale su Amazon, puoi portartela a casa con uno sconto del 46%, risparmiando oltre 95 euro rispetto al prezzo originale. Non perdere l’opportunità di svegliarti in modo naturale, di migliorare il tuo umore al mattino e di iniziare la giornata con l’energia giusta.

