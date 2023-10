La PS5 Slim è UFFICIALE: foto, prezzo, dettagli e data di uscita

Tramite il blog ufficiale, Sony ha presentato ufficialmente la PS5 Slim, il nuovo modello della console di ultima generazione di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi.

Senza nessuna grossa sorpresa sono state confermate le indiscrezioni della vigilia: la nuova versione arriverà sul mercato ancora in due pacchetti, una provvista di lettore blu-ray e l’altra senza. La grossa differenza è che questa volta il lettore potrà essere aggiunto anche alla Digital e verrà venduto come accessorio separato a 119,99 euro.

PS5 Slim: cosa c’è da sapere

Cerchiamo quindi di fare un po’ di ordine. Sony non la chiama effettivamente PS5 Slim, ma si limita a definirla come la nuova PS5. Dunque, rispettando il volere del produttore, diciamo che la nuova PlayStation 5 presenta un volume ridotto di oltre il 30% rispetto il modello attuale, un peso inferiore del 18% e del 24%.

Sono presenti quattro pannelli di copertura separati, con la parte superiore lucida e quella inferiore che rimane opaca. Come detto in apertura, l’acquisto della nuova PS5 Digital Edition non escluderà del tutto la possibilità di usare giochi, film o serie TV su disco dato che sarà possibile acquistare in separata sede l’unità Blu-Ray Disc Ultra HD al prezzo di 119,99 euro.

Non cambiano comunque i prezzi al dettaglio consigliati per entrambe le versioni:

PS5 con unità disco Blu-Ray Ultra HD a 549,99 euro

PS5 Digital a 449,99 euro

Il lancio è previsto a novembre negli Stati Uniti, con gli altri paesi, Italia compresa, che seguiranno nei mesi successivi.

Cosa succederà all’attuale modello di PS5? Una volta esaurite le scorte verrà semplicemente soppiantato, destinato a diventare presumibilmente una “rarità” per collezionisti. La nuova PS5 sarà l’unico modello di PlayStation 5 disponibile sul mercato.

La confezione includerà questa volta un supporto per tenere la console in orizzontale. Per chi vorrà invece optare per la soluzione verticale dovrà acquistare un altro supporto venduto separatamente a 29,99 euro.

Per il resto, non cambia nulla. Non si tratta di una PS5 Pro, quindi le specifiche tecniche restano le stesse, a parte per l’SSD che da 825GB passerà a 1TB. Il nuovo form factor, spiega Sony, è stato scelto per dare ai giocatori maggiori possibilità di scelta e flessibilità.

