La PS5 Slim è in OFFERTA UFFICIALE per San Valentino (-14%)

Sono iniziate le offerte di San Valentino anche in casa PlayStation ed è la tua occasione per farti o fare un grandissimo regalo. La nuova PS5 Slim rientra infatti in questa campagna di offerte e oggi può essere tua su Amazon a soli 474,98 euro invece di 549,99 con spedizione e consegna immediata.

PS5 Slim: approfitta del primo sconto ufficiale

La PlayStation 5 Slim è la nuova versione della console di ultima generazione di casa Sony. Pur mantenendo le caratteristiche hardware interne del primo modello, offre un design più snello, sottile e leggero, perfetto per adattarsi ancora più facilmente agli ambienti di casa.

La velocissima unità SSD si presenta questa volta con maggior spazio a disposizione, 1TB contro gli 825GB, mentre per il resto vengono confermate tutte le dotazioni e le specifiche della console più venduta e amata.

Troverai quindi il rivoluzionario controller DualSense, il lettore disco (in questa versione), un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e tutto quello che ti serve per iniziare subito a giocare.

Siamo di fronte al primo sconto ufficiale da quando è stato lanciato questo modello: visto il periodo, una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dei fan in vista delle prossime importanti uscite su PlayStation 5. Acquista ora la tua PS5 Slim a soli 474,98 euro ed entra nell’ultima generazione di videogiochi.

