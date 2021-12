La polizia di New York avverte di stare attenti agli "AirTag"

La polizia di New York avverte i cittadini di prestare attenzione dopo gli ultimi due presunti episodi di stalking avvenuti con gli AirTag di Apple.

Cosa sta succedendo con gli AirTag?

I nuovi tracker GPS UWB della mel stanno di nuovo facendo notizia; pare che siano stati coinvolti in un incidente di stalking. Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa locale WGRZ, gli agenti del dipartimento di polizia di West Seneca a New York stanno avvisando i cittadini che gli AirTag sono stati coinvolti in un paio di presunti casi di stalking nell'ultimo mese…

Il primo caso, avvenuto il mese scorso, vede coinvolta una donna che si è recata al dipartimento di polizia di West Seneca dopo che il suo iPhone ha presentato una notifica relativa ad un AirTag trovato in auto con lei. In questa situazione, gli agenti hanno scovato un tracker “sotto il paraurti del veicolo della donna“.

“Una donna è entrata e ha ricevuto questo messaggio di notifica sul suo telefono che c'era un Apple AirTag o un dispositivo in movimento con lei, quindi è venuta alla stazione”, ha detto il tenente di West Seneca Jonathan Luterek.

In seconda istanza questa settimana, un'altra donna ha ricevuto la stessa notifica sul suo iPhone. Quindi è andata al dipartimento di polizia, ma gli agenti non sono stati in grado di individuare il tracker UWB di Apple.

“Gli agenti hanno controllato la sua auto in modo abbastanza accurato e non sono stati in grado di localizzarla. Si è disconnesso poco dopo, quindi a questo punto non è davvero noto se fosse sul veicolo o se il suo telefono è stato avvisato di qualcosa nelle vicinanze“, ha riferito il tenente.

La polizia non crede che i due casi siano collegati e afferma che non c'è motivo di farsi prendere dal panico, ma vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica. La polizia di West Seneca afferma anche di aver citato in giudizio i documenti di Apple per aiutarli a scoprire chi stava cercando di rintracciare la donna il mese scorso.