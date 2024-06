La Polaroid Go 2 è in offerta al minimo storico: la più piccola delle istant camera

Stufo di lasciare i tuoi momenti più preziosi nella memoria del tuo telefono? Con questa istant camera ultra-compatta della Polaroid le tue foto diventano dei ricordi che durano per tutta la tua vita. Oggi la Polaroid Go 2 è in super offerta su Amazon a solamente 79,00€, il prezzo minimo storico.

Il design della Polaroid Go Generation 2 è compatto e leggero: misura solo 105 x 84 x 62 mm e pesa circa 239 grammi (senza il pacco di pellicole). Include anche alcune soluzioni intelligenti, come uno specchio per selfie integrato, un flash e il timer che ti avvisa quando la fotocamera sta per effettuare l’autoscatto.

Nel complesso, la fotocamera fa un ottimo lavoro e le foto hanno un bellissimo stile vintage, ispirato a quello delle polaroid originali. La Go Generation 2 presenta un’apertura più ampia (f/9 – f/42) rispetto al modello precedente (f/12 – f/56), permettendo a più luce di entrare nella fotocamera e migliorando l’esposizione delle foto. La velocità massima dell’otturatore è stata aumentata a 1/300 di secondo. La lente in resina di policarbonato a fuoco fisso con una lunghezza focale di 51,1 mm e il sensore di luce riposizionato migliorano la misurazione dell’esposizione.

La Polaroid Go Generation 2 è dotata di una batteria interna ricaricabile tramite USB-C: dura per circa 15 pacchetti di pellicole per ogni ricarica completa. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito al prezzo migliore di sempre!