La migliore VPN per l'Italia? Oggi è in offerta a METÀ PREZZO

ExpressVPN, la migliore VPN per l’Italia, ha lanciato una nuova offerta speciale per questi primi giorni del 2024: la licenza di 1 anno è in promo a 6,28 euro al mese anziché 12,20 euro, per effetto del maxi sconto del 49%. In più, i nuovi utenti ricevono 3 mesi extra in regalo. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Ecco il link all’offerta.

I vantaggi di ExpressVPN, la migliore VPN per il nostro Paese

Velocità Internet superiore alla media, sicurezza online avanzata e ampia compatibilità con i principali dispositivi oggi in uso: sono numerosi i vantaggi di ExpressVPN per gli utenti italiani che scelgono di connettersi a uno dei tanti server VPN presenti in Italia o dislocati in tutto il resto del mondo.

Prima di tutto, con ExpressVPN ottieni una VPN ultraveloce e con banda illimitata. Ciò significa che navighi, giochi e guardi in streaming con un’esperienza completamente nuova (e migliore di sempre).

L’attivazione del servizio VPN ti consente inoltre di affidarti a una soluzione completa per la protezione dei tuoi dati, indipendentemente dalla rete e dal dispositivo in uso. Questo grazie all’utilizzo della crittografia più potente al mondo.

In più, un unico abbonamento può essere sfruttato per 8 dispositivi in contemporanea, a cui si aggiunge anche l’app proprietaria sviluppata per il router. Ciò consente di portare i vantaggi del servizio VPN a tutti i principali dispositivi in uso all’interno di una casa, in modo da estendere la sicurezza a tutti i componenti della famiglia.

Il piano di 1 anno di ExpressVPN è in offerta a 6,28 euro al mese anziché 12,20 euro, con l’aggiunta di 3 mesi extra in regalo. La promo è valida a tempo limitato, potrebbe quindi terminare tra poco.

