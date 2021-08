Siamo arrivati finalmente ad agosto e agosto vuol dire (quasi) sempre “vacanza”. Almeno, per molti di noi. Si ha più tempo libero da passare in famiglia, al mare, in montagna, stesi sul divano, in giro per qualche bel posto, in riva al tramonto o, perché no, anche sui videogiochi. A tal proposito, ci siamo chiesti: qual è la miglior console da usare in vacanza? Abbiamo trovato la soluzione definitiva, con tre giochi al seguito da godersi sotto al “solleone”.

Console: guida all'acquisto intelligente

Il prodotto che riteniamo PERFETTO per le vacanze è la Nintendo Switch, in versione classica. Sì, la console del colosso nipponico è un gadget che è ottimo per l'home entertainment così come per il gaming in mobilità. La piccola Lite, a nostro avviso, è un po' limitante in tal senso. Immaginate di voler giocare a Mario Kart con i vostri amici: con il modello entry-level si può fare solo online, mente con la ibrida, si possono impugnare due joy-con e usare lo schermo come tablet, oppure ancora, si può attaccare il tutto ad una TV grazie alla dock inserita.

Siete sotto l'ombrellone alle 15:00 del pomeriggio di metà agosto a Gallipoli? Ottimo: sorseggiando una crema di caffè, potete divertirvi in totale relax giocando al nuovissimo Pokémon Unite (è gratuito!) o a Super Mario Bros Deluxe in solitaria o, perché no, fare due corse a Crash Nitro Fueled (il remake di CTR, PSOne, anno 2000, troppi ricordi).

Nintendo Switch si trova su Amazon a soli 289,00€ con spedizione gratuita.

I giochi che consigliamo sono i seguenti:

Animal Crossing: New Horizon. Costa 48,99€ ma vi porterà via ore ed ore di gioco intenso e rilassante. Il videogame ideale per chi vuole distendere i nervi e rilassarsi al 100%;

Mario Kart 8 : il gioco più venduto per Switch si trova a 51,99€. Le sfide con i vostri amici vi aspettano. Divertentissimo, coloratissimo, frizzantissimo, leggero e dinamico: passerete ore spensierate senza nemmeno accorgervene. Consigliatissimo.

: il gioco più venduto per Switch si trova a 51,99€. Le sfide con i vostri amici vi aspettano. Divertentissimo, coloratissimo, frizzantissimo, leggero e dinamico: passerete ore spensierate senza nemmeno accorgervene. Consigliatissimo. Per chi vuole un'avventura senza limiti, The Legend of Zelda: Breath of the wild è la soluzione perfetta. 57,90€ per il titolo più apprezzato per l'hardware di casa Nintendo. Impossibile non amarlo. Grafica top, storia coinvolgente e gameplay che renderà felici anche i gamers più accaniti.

Nintendo Switch, per via della sua natura così istrionica, è perfetta per tutte le tipologie di persone e di utenti. In attesa del modello OLED, il “vecchio” sta cominciando a scendere di prezzo. È il momento ideale per portarsi a casa questo gioiellino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Nintendo

Videogames