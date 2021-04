La colonna sonora di Animal Crossing: New Horizons contiene ben sette CD di vibrazioni isolane, così ora potrete non andarvene mai dall’isola. Cioè sì, ma più o meno. Ci siamo capiti, insomma.

Animal Crossing: sette CD tutti per voi

Mettiamo che avete finito di giocare per un po’ al capolavoro sulla vostra Switch, vi preparate e uscite per una passeggiata. Mettete le vostre cuffie alle orecchie e potete continuare a viaggiare con la mente con i brani musicali del vostro videogame preferito.

Con ben sette – sì, sette – compact disc di musica di Animal Crossing, potete letteralmente cambiare il tema musicale della vostra vita tutte le volte che cambia nel gioco.

Sette CD sembrano tanti, ma New Horizons, come altri giochi di Animal Crossing precedenti, è quasi costantemente segnato, con molteplici variazioni di musica nel gioco per ogni ora del giorno, per ogni posizione e condizioni meteorologica. La musica della serie è uno dei motivi principali per cui la saga di AC così amata. Avere una canzone per quasi ogni situazione non fa che aumentare il potere del gioco e il concetto del “Potrei davvero restare qui per sempre“. Ecco perché Nintendo lancia una versione live del tema può essere un piccolo mini evento a sé stante.

I dettagli sulla colonna sonora importata di Animal Crossing: New Horizons in edizione limitata sono scarsi, ma facendo riferimento all’immagine sotto, il pacchetto completo sembra avere contenere sette CD, album personalizzati per contenerli e quello che sembra essere una custodia per cuffie a tema slider. La colonna sonora è ora disponibile per il preordine da Amazon con una data di rilascio fissata per questo venerdì 16 aprile.

Non di men, ricordate che potrete scaricare gratuitamente l’aggiornamento di aprile via OTA all’interno del gioco: tante novità primaverili vi aspettano. Cosa aspettate?

