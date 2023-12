La Friggitrice ad Aria Moulinex CROLLA a 99€!

Sfruttando la rivoluzionaria tecnologia di frittura ad aria, questa friggitrice consente di ottenere risultati sorprendenti: fritti croccanti e dorati con una quantità di olio minima o addirittura senza olio, garantendo una riduzione significativa fino al 99% dei grassi rispetto alla frittura tradizionale. Il funzionamento di questa tecnologia si basa sulla circolazione di aria calda attorno al cibo, creando un effetto simile alla frittura tradizionale, ma con un consumo di olio notevolmente inferiore se non pari a 0.

Per arricchire ulteriormente le possibilità culinarie, la friggitrice è dotata di una griglia in alluminio pressofuso, caratterizzata da un rivestimento antiaderente e un sistema di scolatura integrato. Questa griglia consente di grigliare con perfezione una vasta gamma di cibi, dalle verdure al pesce al pollo, ideale per preparare piatti leggeri e sani, come deliziose verdure grigliate o gustoso pesce al cartoccio.

La Friggitrice ad Aria Easy Fry & Grill 2-in-1 di Moulinex offre anche la comodità di essere due volte più veloce rispetto a un forno tradizionale, garantendo al contempo un consumo energetico ridotto. Un’opzione ideale per coloro che desiderano cucinare in modo rapido e sostenibile.

Con una capienza XL di 4,5 litri, questa friggitrice è perfetta per soddisfare le esigenze di porzioni generose, adatte fino a 6 persone. La facilità di pulizia è garantita grazie ai componenti facilmente lavabili in lavastoviglie, conferendo praticità e comfort a ogni fase del processo culinario.