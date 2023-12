La fotocamera Nikon Z30 con OTTICA e Memoria SD 64GB è scontata di 413€

Sei alla ricerca di un’ottima occasione per aggiornare il tuo corpo macchina fotografica? Quest’offerta fa proprio per te. La fotocamera Nikon Z30 con ottica Z DX 18-140VR e scheda di memoria da 64GB è scontata a soli 856,67€ invece di 1.269,00€.

Tutte le caratteristiche del bundle

La Nikon Z30 è la fotocamera mirrorless progettata pensando ai vlogger, offrendo un design compatto e leggero senza compromessi sulle funzionalità. Facile da usare, è dotata di una serie di caratteristiche avanzate per la registrazione di video di alta qualità. Con la capacità di registrare video in 4K a 30p o 24p, la Z30 garantisce una qualità dell’immagine straordinaria grazie al sensore CMOS in formato DX da 20,9 megapixel. Anche in condizioni di scarsa luminosità, il dettaglio rimane nitido. La funzione e-VR assicura sequenze video stabili e fluide.

Il monitor touchscreen ad angolazione variabile è un alleato perfetto per i vlogger che registrano video in prima persona o selfie. Orientabile in tutte le direzioni, offre il massimo comfort e controllo durante la registrazione, garantendo inquadrature sempre perfette.

L’autofocus permanente della Z30 è progettato per catturare video di azioni o vlog in movimento. Rapido e preciso, consente di seguire i soggetti in movimento senza perdere di vista l’inquadratura, garantendo risultati dinamici e professionali.

Il microfono stereo integrato cattura audio eccellente, risultando sensibile anche in ambienti rumorosi. Per un audio ancora più nitido, è possibile collegare un microfono esterno, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità.

La memoria Lexar SD 64 GB 800x Pro è l’alleata perfetta per la registrazione di video ad alta risoluzione. Con una velocità di scrittura di 800 MB/s, assicura la registrazione continua e senza interruzioni, permettendo di catturare ogni momento senza compromessi.

Non perdere l’opportunità di fare tua questa combo con Nikon Z30, ottica e memoria, risparmiando ben 413€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.