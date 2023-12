La fantastica combo Tastiera+Mouse Wireless di Logitech è SCONTATA

Logitech Pebble 2 Combo è un kit di mouse e tastiera wireless che offre un’esperienza di input confortevole, precisa e silenziosa. Il mouse e la tastiera sono entrambi sottili e leggeri, il che li rende facili da trasportare e da riporre. Entrambi i dispositivi si collegano al PC attraverso tecnologia Bluetooth, consentendo di connettere fino a tre dispositivi simultaneamente. Grazie al pulsante Easy-Switch, è possibile passare agilmente da un dispositivo all’altro con un semplice clic.

I tasti Fn presenti su mouse e tastiera offrono un accesso rapido a funzioni utili, come ricerca e acquisizione schermate. L’app Logi Options+ aggiunge un tocco di personalizzazione, permettendo di adattare i tasti Fn e il pulsante centrale del mouse alle proprie preferenze.

La tastiera, dotata di tasti a basso profilo con tecnologia SilentTouch, riduce il rumore fino al 90%, offrendo un’esperienza di scrittura silenziosa e confortevole. Il mouse segue la stessa filosofia con la tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore del clic fino al 90%.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la tastiera vanta una durata della batteria di 3 anni, mentre il mouse si mantiene operativo per 2 anni, entrambi alimentati da batterie AAA già incluse. Non dimentichiamo, inoltre che il mouse e la tastiera rappresentano una scelta ecologica, essendo realizzati con plastica riciclata post-consumo certificata.

Non perdere l’occasione di far tua questa combo composta da tastiera e mouse wireless di Logitech. Pagala solo 59,99€ grazie all’incredibile sconto 25%.