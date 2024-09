La Collector's di Elden Ring: Shadow of the Erdtree torna su Amazon al MINIMO storico

Al lancio costava ben 250€, ma oggi la collector’s edition di Shadow of the Erdtree, la prima espansione dell’ultimo capolavoro di FromSoftware, Elden Ring, è tua ad appena 179€. L’offerta è a tempo limitatissimo e rimangono ancora pochissime scorte: devi essere velocissimo, perché un’occasione del genere non si ripresenterà mai più.

Purtroppo l’offerta riguarda esclusivamente la versione per Playstation 5. La collector’s per Xbox Series X è ancora disonibile, ma al prezzo pieno di 249€, mentre quella per PC è esaurita da diverso tempo.

La Collector’s Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree rappresenta un vero e proprio gioiello per i fan del titolo di FromSoftware, un’espansione tanto attesa quanto ambiziosa. Al centro di questa edizione da collezione spicca una caratteristica che non può passare inosservata: la Statua di Messmer l’Impalatore. Questa figura, alta 46 cm, è un’opera d’arte dettagliata e curata nei minimi particolari, che incarna il nuovo e temibile boss di questa espansione. Messmer, uno dei nemici chiave di Shadow of the Erdtree, promette battaglie epiche e cariche di intensità, mantenendo lo stile inconfondibile di Elden Ring.

La statua è custodita in un elegante confezione da collezione di pregio, che include anche un sontuoso artboook cartonato da 46 pagine (riscattabile anche in digitale), oltre che la chiave per scaricare il gioco e un ulteriore codice per scaricare la colonna sonora.

Non farti assolutamente scappare questa occasione irripetibile: acquista subito la collector’s di Elden Ring: Shadow of the Erdtree al miglior prezzo di sempre!