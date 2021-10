La carica dei FOLDABLE: tanti nuovi pieghevoli in arrivo

Samsung e Huawei sono stati tra i primi produttori di smartphone a lanciare sul mercato dei foldable; attualmente il colosso sudcoreano è leader della categoria con diversi dispositivi sul mercato.

OPPO, Vivo, Google lanceranno tanti nuovi foldable

Molti altri OEM di telefonia mobile stanno lavorando da tempo sui propri pieghevoli da tempo e sembra che le aziende si stiano preparando per lanciare ufficialmente i loro prodotti sul mercato.

Mentre Xiaomi ha già lanciato il suo Mi MIX Fold all'inizio di quest'anno, ora è il momento per OPPO e Vivo di lanciare i loro smartphone pieghevoli. Entrambi i marchi hanno svelato interessanti concept phone nel recente passato, ma devono ancora lanciare ufficialmente i loro telefoni pieghevoli.

Ora, un nuovo rapporto proveniente da Digital Chat Station afferma che il foldable di OPPO sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 mentre quello di Vivo presentertà il chipset Snapdragon 898.

Di recente, è stato riferito che il telefono con schermo che si piega di OPPO avrà un design a piega interna con un display OLED da 7,8 pollici a 8 pollici, capace di offrire una risoluzione dello schermo di 2K+ pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si dice anche che abbia una camera principale Sony IMX766 da 50 MP sul retro e una snapper selfie da 32 MP. Ci aspettiamo che il telefono esegua il sistema operativo Android 11 pronto all'uso con ColorOS 12 in cima.

Anche Huawei dovrebbe anche lanciare sul mercato un nuovo device simile, alimentato dal chipset Kirin 9000 4G dell'azienda e, secondo quanto riferito, avrà un design a conchiglia simile al Galaxy Z Flip3. Sembra che il colosso cinese non lancerà un modello compatibile con il 5G, almeno inizialmente.

Motorola ha anche lanciato sul mercato due smartphone pieghevoli, adottando un approccio diverso in termini di design rispetto agli altri modelli disponibili in commercio. Ad oggi però, non ci sono informazioni sulla terza iterazione del Razr.

Infine, oltre a questi marchi cinesi, anche Google sta lavorando anche su un pieghevole che attualmente viene chiamato Pixel Fold. Si prevede inoltre che Apple lancerà un iPhone pieghevole tra un paio d'anni.