Il nuovo aggiornamento trasforma lo Xiaomi Mi Mix Fold in un fantastico “Pocket PC“: come? Scopritelo subito in questo articolo completo.

Xiaomi Mi Mix Fold: con Pocket PC il device diventa PERFETTO

Il Mi Mix Fold è il primo e l’unico smartphone pieghevole Xiaomi. La società ha annunciato questo dispositivo alla fine di marzo. Proprio come il Mi 11 Pro, anche questo device (per il momento) è esclusivo per il mercato cinese. Quasi un mese dopo che è stato messo in vendita, il gadget ricevendo un nuovo aggiornamento di sistema con funzionalità che sono state presentate alla conferenza di lancio.

Il vantaggio principale dei dispositivi pieghevoli che si trasformano in un tablet è la produttività. Ma per qualche motivo, lo Xiaomi Mi Mix Fold non aveva queste funzionalità al momento del lancio.

Ma per fortuna, l’azienda ora sta spingendo queste feature prima che più clienti mettano le mani sul dispositivo. Il nuovo software che offre queste funzionalità viene fornito con il numero di build V12.0.10.0.RJTCNXM e viene eseguito il seeding in batch.

Il punto forte di questo nuovo aggiornamento è l’aggiunta di una funzionalità chiamata “Pocket PC“. Come suggerisce il nome, questa opzione permette di trasformare il foldable in un PC convertibile.

Questa funzione abilita una nuova interfaccia utente che imita un PC, completa di menu di avvio, barra delle applicazioni e centro di controllo. Altre due funzionalità chiamate “Finestra parallela” e “Trascinamento della punta del dito della finestra libero” insieme a “Pocket PC” consentono agli utenti di utilizzare più app in formato Windows e trascinare e rilasciare i contenuti da una finestra all’altra, proprio come se si stesse lavorando al computer.

Samsung e Huawei offrono una caratteristica simile sui loro pieghevoli e sui normali smartphone di punta; stiamo parlando di Dex e della EMUI Desktop. Ma queste opzioni richiedono un display esterno.

Ultimo ma non meno importante, l’aggiornamento MIUI 12.0.10.0 per Mi MIX Fold offre anche una funzione chiamata “3D Surround Sound” che abilita i quattro altoparlanti del telefono e introduce una nuova opzione “One-click Incognito”.

