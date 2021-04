Secondo quanto si apprende, sembra che Google stia lavorando ad un dispositivo pieghevole. In queste ore è emerso un brevetto che mostra lo sviluppo del device del colosso della tecnologia americano.

Google: il Pixel Fold potrebbe essere un telefono, un tablet o un PC

Xiaomi si era recentemente unita a quei pochi OEM come Huawei e Samsung che producono dispositivi pieghevoli. Ora, un nuovo brevetto ha rivelato che anche Google sta lavorando su un proprio terminale avente una cerniera e pannelli fold che verrà lanciato nel prossimo futuro.

Secondo un rapporto di PatentlyApple, il gigante dei motori di ricerca ha depositato un brevetto che mostra l’interesse della compagnia per i dispositivi pieghevoli. L’azienda ha depositato il brevetto presso l’Ufficio brevetti degli Stati Uniti, che è stato pubblicato dal titolo “Meccanismo a cerniera di Gear Set con dispositivo di scorrimento per dispositivo di visualizzazione foldable“. Questo implica che il dispositivo in questione potrebbe essere uno smartphone, un tablet o anche un netbook pieghevole. Nel patent, il marchio evidenzia i problemi che gli attuali dispositivi pieghevoli devono affrontare e afferma che il suo brevetto offre loro una soluzione.

Il brevetto di Google evidenzia innanzitutto le carenze dei meccanismi a cerniera convenzionali e le loro problematiche. Dopodiché, l’azienda offre la propria soluzione in cui un dispositivo può “includere un gruppo cerniera con un meccanismo a cursore e una serie di ingranaggi. Il meccanismo di scorrimento e la serie di ingranaggi operano per trasferire un movimento rotatorio in un movimento traslatorio di uno tra un primo alloggiamento o un secondo alloggiamento.“

In parole povere, il nuovo meccanismo a cerniera potrà trasferire un movimento rotatorio del dispositivo flessibile e consentire curvature senza alcun danno o rottura. Sfortunatamente, questo è ancora solo un brevetto. Sebbene implichi che il team di ingegneri di Google stia lavorando sul dispositivo, è ancora troppo presto per avere qualcosa di concreto. Non sappiamo se il terminale foldable di BigG sia effettivamente un telefono, un tablet o qualcosa di diverso. Restate connessi per saperne di più a breve.

